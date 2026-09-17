Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Πλασμαφαίρεση: Άρχισε η λήψη καταθέσεων - Στο μικροσκόπιο ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα
| Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες στη μοτοσικλέτα - Απουσίαζε από την Κύπρο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού φέρονται να βρίσκονται πίσω από την ένοπλη επίθεση εναντίον κτιρίου στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά της εισόδου και γυάλινης προθήκης του κτιρίου, όπου στεγάζονται διάφορες εταιρείες, ενώ ο 60χρονος ιδιοκτήτης του απουσιάζει στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει οποιαδήποτε καταγγελία, απειλή ή προηγούμενη εμπλοκή του με τις Αρχές, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις έρευνες για εντοπισμό των δραστών.

Από μοτοσικλέτα, στην οποίαν επέβαιναν δυο πρόσωπα, ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί που έπληξαν, το βράδυ της Τετάρτης, κτίριο όπου στεγάζονται γραφεία εταιρειών, στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σχετικά άρθρα:

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι «γύρω στις 11:00 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία, στον αξιωματικό υπηρεσίας της ΑΔΕ Λεμεσού, ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί στην περιοχή της Λινόπετρας, κοντά σε κτίριο όπου στεγάζονται εταιρείες».

«Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν περίπολα της ΑΔΕ, αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι είχαν ριφθεί πυροβολισμοί στην πόρτα εισόδου, αλλά και σε γυάλινη προθήκη κτιρίου όπου στεγάζονται διάφορες εταιρείες», συμπλήρωσε.

Η σκηνή, συνέχισε, αποκλείστηκε και έγιναν εξετάσεις στην περιοχή προς εντοπισμό μαρτυρίας, ενώ από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προκύπτει ότι οι δράστες ήταν δυο πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Εναντίον του κτιρίου, που ανήκει σε 60χρονο επιχειρηματία, ρίφθηκε αριθμός πυροβολισμών με πιστόλι, ενώ από τη σκηνή έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων, ανέφερε ο κ. Κυριάκου. Οι εξετάσεις, πρόσθεσε, συνεχίζονται, προς εντοπισμό μαρτυρίας σε σχέση με τους δράστες.

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως ο 60χρονος ιδιοκτήτης απουσιάζει από την Κύπρο και αναμένεται να του ληφθεί κατάθεση με την επιστροφή του, ενώ υπέδειξε ότι οι εταιρείες του ασχολούνται με κτηματομεσιτικά, με επενδύσεις και με τον τομέα της τεχνολογίας.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον του ή αν απασχόλησε ξανά τις διωκτικές Αρχές, ο Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία ούτε έχει απασχολήσει με οτιδήποτε και με τις πρώτες επαφές που είχαμε, με μέλη της εταιρείας, αναφέρουν ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε διαφορές και δεν έχουν δεχθεί απειλές από οποιονδήποτε».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΕΡΕΥΝΑΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα