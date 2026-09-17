Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες στη μοτοσικλέτα - Απουσίαζε από την Κύπρο ο ιδιοκτήτης της εταιρείας

Από μοτοσικλέτα, στην οποίαν επέβαιναν δυο πρόσωπα, ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί που έπληξαν, το βράδυ της Τετάρτης, κτίριο όπου στεγάζονται γραφεία εταιρειών, στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι «γύρω στις 11:00 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία, στον αξιωματικό υπηρεσίας της ΑΔΕ Λεμεσού, ότι είχαν ακουστεί πυροβολισμοί στην περιοχή της Λινόπετρας, κοντά σε κτίριο όπου στεγάζονται εταιρείες».

«Αμέσως στην περιοχή μετέβησαν περίπολα της ΑΔΕ, αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι είχαν ριφθεί πυροβολισμοί στην πόρτα εισόδου, αλλά και σε γυάλινη προθήκη κτιρίου όπου στεγάζονται διάφορες εταιρείες», συμπλήρωσε.

Η σκηνή, συνέχισε, αποκλείστηκε και έγιναν εξετάσεις στην περιοχή προς εντοπισμό μαρτυρίας, ενώ από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προκύπτει ότι οι δράστες ήταν δυο πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Εναντίον του κτιρίου, που ανήκει σε 60χρονο επιχειρηματία, ρίφθηκε αριθμός πυροβολισμών με πιστόλι, ενώ από τη σκηνή έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων, ανέφερε ο κ. Κυριάκου. Οι εξετάσεις, πρόσθεσε, συνεχίζονται, προς εντοπισμό μαρτυρίας σε σχέση με τους δράστες.

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως ο 60χρονος ιδιοκτήτης απουσιάζει από την Κύπρο και αναμένεται να του ληφθεί κατάθεση με την επιστροφή του, ενώ υπέδειξε ότι οι εταιρείες του ασχολούνται με κτηματομεσιτικά, με επενδύσεις και με τον τομέα της τεχνολογίας.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον του ή αν απασχόλησε ξανά τις διωκτικές Αρχές, ο Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία ούτε έχει απασχολήσει με οτιδήποτε και με τις πρώτες επαφές που είχαμε, με μέλη της εταιρείας, αναφέρουν ότι δεν έχουν οποιεσδήποτε διαφορές και δεν έχουν δεχθεί απειλές από οποιονδήποτε».

Πηγή: ΚΥΠΕ