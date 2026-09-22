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Έρχονται Φιλίππα, Γλαύκος και Μορφέας: Βαφτίστηκαν οι κακοκαιρίες που θα «χτυπούν» Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ την περίοδο 2026-27

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η διαδικασία ονοματοδοσίας εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο της συνεργασίας των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο κατάλογος με τα ονόματα που θα λαμβάνουν τα μετεωρολογικά συστήματα τα οποία αναμένεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την περίοδο 2026–2027.

Η διαδικασία ονοματοδοσίας εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο της συνεργασίας των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Αφορά συστήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή τόσο κατά την ψυχρή όσο και κατά τη θερμή περίοδο του έτους.

Για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2027, οι τρεις υπηρεσίες κατήρτισαν από κοινού κατάλογο ονομάτων, τα οποία αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, αντανακλούν τη γλωσσική ταυτότητα των τριών χωρών και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά:

Argos, Bar, Chabrias, Dorothea, Eitan, Filippa, Glafkos, Hadar, Ikaros, Jason, Kedem, Laskarina, Morfeas, Nadia, Odysseas, Persefoni, Roxani, Sisyfos, Tamar, Uranos, Vergina, Wasim, Xanthe και Ypnos.

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ΙΣΡΑΗΛΚΑΙΡΟΣκακοκαιρίαΕΛΛΑΔΑ

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