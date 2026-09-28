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Δασούδι: Ανατράπηκε σκάφος με 21 κωπηλάτες - Ενεργοποιήθηκε ο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην ακτή ανασύρθηκαν 21 άτομα μετά την ανατροπή κωπηλατικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή Δασούδι της Λεμεσού.

Καλά στην υγεία τους είναι 21 άτομα που διασώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, μετά την ανατροπή του κωπηλατικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν, στη θαλάσσια περιοχή Δασούδι της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το ΚΣΕΔ, στις 11:15 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά την ενημέρωση για την ανατροπή του σκάφους.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας και της 460 Μοίρας Έρευνας – Διάσωσης του ΓΕΕΦ, σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σκάφος των Ναυαγοσωστών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Τα 21 άτομα ανασύρθηκαν στην ακτή. Αφού οι νοσηλευτές των ασθενοφόρων διαπίστωσαν ότι ήταν καλά στην υγεία τους, αποδεσμεύθηκαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΚΣΕΔ #ΔΙΑΣΩΣΗ #ΔΑΣΟΥΔΙ

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