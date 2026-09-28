Στην κούρσα των προεδρικών η Αννίτα Δημητρίου - «Ο ΔΗΣΥ θα έχει υποψήφιο για το καλό των μελών και για το καλό του τόπου»

Υποψήφια για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, θα είναι η πρόεδρος της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου προέβη σε δηλώσεις μετά τη σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο εξέτασε τα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η εξαγγελία της υποψηφιότητας του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κατά τη συνεδρία υπήρξαν έντονες παραινέσεις προς την πρόεδρο του κόμματος ώστε να υποβάλει υποψηφιότητα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει προεδρικών εκλογών. Τελικά αποφασίστηκε όπως η πρόεδρος του κόμματος ανακοίνωση σήμερα την υποψηφιότητά της.

Διπλό μήνυμα

Μετά το πέρας της συνεδρίας του Εκτελεστικού Γραφείου η πρόεδρος του ΔΗΣΥ προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της. «Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι διπλό», δήλωσε η Αννίτα Δημητρίου. «Προέχει να διασφαλιστεί η ενότητα και η συνοχή του κόμματος και θα τηρηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό».

«Την ίδια ώρα», σημείωσε, «νιώθω την ελάχιστη υποχρέωση ως πρόεδρος του κόμματος να θέσω εαυτόν στα μέλη του ΔΗΣΥ και θα είμαι υποψήφια για το χρίσμα για τις επόμενες προεδρικές εκλογές».

«Ο ΔΗΣΥ θα έχει υποψήφιο για το καλό των μελών και για το καλό του τόπου», ανέφερε η πρόεδρος του κόμματος.

Ερωτηθείσα για τη διαδικασία εντός του κόμματος, η κ. Δημητρίου απάντησε ότι για «όλα τα άλλα, θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες».