Συνεχίζονται οι ευεργετικές βροχές σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με έντονη βροχόπτωση να καταγράφεται αυτή την ώρα στην Πάφο και τη Λευκωσία, ενώ βροχές σημειώνονται και σε ορεινές περιοχές, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη ανάσα έπειτα από την παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας.
ΒΙΝΤΕΟ: Συνεχίζονται οι ευεργετικές βροχές σε όλη την Κύπρο με έντονα φαινόμενα σε Πάφο και Λευκωσία
Βροχές και στα ορεινά, με τον καιρό να παραμένει άστατο μέχρι το Σάββατο και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου.
Οι εικόνες από τις δύο πόλεις αποτυπώνουν την ένταση της βροχόπτωσης, με τον καιρό να παρουσιάζει σημαντική μεταβολή και τις νεφώσεις να καλύπτουν μεγάλο μέρος του νησιού.
Σύμφωνα με τον Ανώτερο Μετεωρολογικό Λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλη Μούσκο, η Κύπρος επηρεάζεται από χαμηλή πίεση και αστάθεια, με τα φαινόμενα να είναι σήμερα πιο εκτεταμένα σε σύγκριση με όσα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ώρες
Μέχρι τις 18:00 σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα βροχές και σύντομες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό, στο δυτικό μισό του νησιού και στα βόρεια παράλια. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι γενικά σύντομης διάρκειας.
Απόψε ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στις ορεινές περιοχές, όπου δεν προβλέπονται βροχές. Στα παράλια παραμένει το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχοπτώσεων, ενώ αργά τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη σε περιοχές του εσωτερικού.
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Η πρόγνωση μέχρι το Σάββατο
Αύριο το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα παράλια, ενώ το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες στο εσωτερικό, στα ορεινά και στα βόρεια παράλια. Ωστόσο, τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα σε σύγκριση με σήμερα.
Το Σάββατο προβλέπονται μεμονωμένες βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τα φαινόμενα να αυξάνονται τη νύχτα, κυρίως στο δυτικό μισό της Κύπρου.
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Η θερμοκρασία θα παραμείνει γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τη Δευτέρα, με τις τιμές στο εσωτερικό να βρίσκονται περίπου τρεις βαθμούς χαμηλότερα από τις κανονικές για την εποχή.
Οι βροχοπτώσεις αποτελούν μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για την κυπριακή ύπαιθρο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στις ποσότητες βροχής που θα καταγραφούν, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές και στις λεκάνες απορροής των φραγμάτων.
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