Ξεπέρασε κάθε προσδοκία: Ο Οκτώβριος έφερε βροχές για ολόκληρο τον μήνα σε μόλις 15 ημέρες - Αυξημένες οι εισροές στα φράγματα

Οι βροχές έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται και στις εισροές νερού στα φράγματα, με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να καταγράφουν αύξηση των ποσοτήτων που εισέρχονται στους ταμιευτήρες. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η συνολική πληρότητα παραμένει σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων αναγκών υδροδότησης και άρδευσης.

Πού έβρεξε περισσότερο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι τις 9.00 της 15ης Οκτωβρίου, ανήλθε στα 51,2 χιλιοστά, ενώ η μέση κανονική βροχόπτωση για το μήνα είναι 32,7 χιλιοστά.

Ειδικότερα, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκε στα Πλατάνια με 88,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 189% της κανονικής για την περιοχή, στη Πόλις Χρυσοχούς με 88,2 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 228% της κανονικής, στον Πρόδρομο με 83,3 χιλιοστά (177% της κανονικής), στο Γεφύρι της Παναγιάς με 81,2 χιλιοστά (260% της κανονικής) και στην Πάνω Παναγιά με 76,6 χιλιοστά (161% της κανονικής).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης στο τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε στον Πρόδρομο με 43,9 χιλιοστά, στα Πλατάνια με 38,8 χιλιοστά, στο Γεφύρι της Παναγιάς με 34,3 χιλιοστά και στην Πάνω Παναγιά με 33,3 χιλιοστά.

Αντίθετα, η μικρότερη ποσότητα βροχόπτωσης εντός Οκτωβρίου έπεσε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με 9,0 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 29% της κανονικής βροχόπτωσης για την περιοχή.

Οι πρώτες εισροές στα φράγματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 15ης Οκτωβρίου από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η συνολική ποσότητα νερού στα μεγάλα φράγματα ανέρχεται στα 102,762 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, που αντιστοιχούν στο 35,3% της συνολικής χωρητικότητάς τους. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο τα αποθέματα περιορίζονταν στα 33,617 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, με πληρότητα μόλις 11,6%. Η διαφορά είναι σημαντική, καθώς τα σημερινά αποθέματα είναι περίπου τριπλάσια από τα περσινά, γεγονός που δίνει μια σαφώς καλύτερη αφετηρία για τη νέα περίοδο των βροχοπτώσεων.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν εισρεύσει στα φράγματα 857 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού, ενώ μόνο κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν εισροές 251 χιλιάδων κυβικών μέτρων.

Ενδεικτικό της φετινής εικόνας είναι ότι οι εισροές των πρώτων δεκαπέντε ημερών έχουν ήδη ξεπεράσει εκείνες ολόκληρου του περσινού Οκτωβρίου, όταν είχαν καταγραφεί μόλις 95 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού.

Η εικόνα στους μεγάλους ταμιευτήρες

Στον Κούρη, το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, βρίσκονται αποθηκευμένα 42,209 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με πληρότητα 36,7%, έναντι 10,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημαντικά αυξημένα είναι τα αποθέματα και στον Ασπρόκρεμμο, όπου η πληρότητα φτάνει στο 35,4%, με 18,564 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ πέρσι βρισκόταν στο 9,9%.

Στο φράγμα της Γερμασόγειας η πληρότητα ανέρχεται στο 47,8%, στην Κανναβιού στο 41,9% και στην Αρμίνου στο 64%, ενώ ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καταγράφονται στους μικρότερους ταμιευτήρες του Ξυλιάτου και της Βυζακιάς, με 74,8% και 71,1% αντίστοιχα.

Πώς θα πάει ο χειμώνας

Η μέχρι στιγμής πορεία του Οκτωβρίου δημιουργεί αισιοδοξία ενόψει του χειμώνα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ανατραπεί το υδατικό πρόβλημα. Η αυξημένη βροχόπτωση δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ανάλογη αύξηση των αποθεμάτων, καθώς οι εισροές εξαρτώνται από την ένταση και την κατανομή των βροχών, αλλά και από τις συνθήκες που επικρατούν στις λεκάνες απορροής.

Το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρξει συνέχεια των βροχοπτώσεων κατά τους επόμενους μήνες, ώστε οι μεγάλες ποσότητες νερού που καταγράφονται ήδη από τον Οκτώβριο να αποτελέσουν την αρχή μιας ουσιαστικής ενίσχυσης των αποθεμάτων. Προς το παρόν, ο Οκτώβριος έχει καλύψει και με το παραπάνω τη δική του κανονική βροχόπτωση. Το κατά πόσο αυτή η θετική αρχή θα έχει ανάλογη συνέχεια θα εξαρτηθεί από την πορεία του υπόλοιπου φθινοπώρου και του χειμώνα.