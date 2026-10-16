Έρευνα: Τρώμε προϊόντα με φυτοφάρμακα - Επικίνδυνα το 13,1% φυτικών και 14,5% ζωικών δειγμάτων

Σύμφωνα με την Έκθεση για το έτος 2025, το 13,1% των δειγμάτων φυτικής προέλευσης (61 στα 466 δείγματα) βρέθηκε να μη συμμορφώνεται με το Ανώτατο Όριο Υπολειμμάτων (MRLs) της ΕΕ. Την ίδια ώρα, 7,3% των δειγμάτων (34 δείγματα) θεωρήθηκε ως νομική παράβαση, δηλαδή βρέθηκαν εκτός των νόμιμων ορίων, αφού λήφθηκε υπόψη η αβεβαιότητα μέτρησης, γεγονός που σημαίνει ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν στην αγορά.

9,8% των λαχανικών

Ειδικότερα βρέθηκαν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 9,8% των δειγμάτων των λαχανικών, 6% των φρούτων, 3,8% της ομάδας τσάι, αφέψημα, βότανα, μπαχαρικά, 13,9% των μεταποιημένων τροφίμων και 1,5% της ομάδας σιτηρών, οσπρίων και ελαιούχων σπόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εφτά δείγματα (η ουσία Acetamiprid σε σέλερι και ροδάκινα, η Cypermethrin σε επιτραπέζια σταφύλια, αμπελόφυλλα και σπανάκι, και η L-Cyhalothrin σε επιτραπέζια σταφύλια), η έκθεση ενηλίκων και παιδιών υπερέβη την τοξικολογική τιμή αναφοράς ARfD (Δόση Αναφοράς Οξείας Τοξικότητας). Σε τρεις περιπτώσεις (Acetamiprid σε δαμάσκηνα και ντομάτες, Formetanate σε βερίκοκο), η έκθεση των παιδιών υπερέβη την ARfD.

Σε μία περίπτωση (L-Cyhalothrin σε αμπελόφυλλα σε άλμη), η έκθεση των ενηλίκων υπερέβη την ARfD.

Ουσίες και προέλευση

Όσον αφορά τις συχνότερα ανιχνευμένες ουσίες, στην πρώτη πεντάδα κατατάσσονται οι acetamiprid (13,5%), cypermethrin (11,8%), tebuconazole (11,2%), fluopyram (10,7%) και chlorantraniliprole (10,5%).

Εξάλλου 52,2% των δειγμάτων φυτικής προέλευσης ήταν εγχώρια, 18% προέρχονταν από την ΕΕ, 28,5% από χώρες εκτός ΕΕ και 1,3% των δειγμάτων ήταν άγνωστης προέλευσης.

«Βιολογικά» με... φυτοφάρμακα

Την ίδια ώρα, φυτικά τρόφιμα που κατά τα άλλα παρουσιάζονται στην αγορά ως προϊόντα «βιολογικής γεωργίας», δηλαδή κατόπιν πιστοποίησης μη χρήσης φυτοφαρμάκων, βρέθηκαν θετικά σε υπολείμματα. Συγκεκριμένα, 18 δείγματα, από τα 85 που αναλύθηκαν, βρέθηκαν θετικά σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Πρόκειται για προϊόντα όπως βρώμη, κριθάρι, αποξηραμένος δυόσμος, ροδάκινα, βερίκοκα, σέσκουλα και ακτινίδια. Ακόμα και έτοιμο γεύμα για βρέφη και μικρά παιδιά.

Πρόκειται για μία παγιωμένη κουλτούρα, η οποία έχει καλλιεργηθεί στον αγροτικό κόσμο της Κύπρου εδώ και δεκαετίες. Όμως η χρήση τους προκαλεί σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς η έκθεση του ανθρώπου στις ουσίες αυτές έχει συνδεθεί με νευρολογικές παθήσεις, διάφορες μορφές καρκίνου, αλλά και μείωση του IQ σε παιδιά.

14,5% των ζωικών δειγμάτων

Το 2025 αναλύθηκαν και 83 δείγματα ζωικής προέλευσης. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων ανιχνεύθηκαν στο 14,5% των δειγμάτων που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των χλωρικών ιόντων, τα οποία μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές όπως το νερό. Συγκεκριμένα:

9 δείγματα μελιού βρέθηκαν να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Από αυτά, εφτά περιείχαν υπολείμματα Amitraz, ένα περιείχε υπολείμματα Acetamiprid και 1 περιείχε χλωρικά ιόντα. Ένα από τα δείγματα που περιείχαν Amitraz βρέθηκε επίσης να περιέχει υπολείμματα Coumaphos.

βρέθηκαν να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Από αυτά, εφτά περιείχαν υπολείμματα Amitraz, ένα περιείχε υπολείμματα Acetamiprid και 1 περιείχε χλωρικά ιόντα. Ένα από τα δείγματα που περιείχαν Amitraz βρέθηκε επίσης να περιέχει υπολείμματα Coumaphos. Ένα δείγμα μυϊκού ιστού προβάτου περιείχε χαμηλά επίπεδα υπολειμμάτων DDT.

περιείχε χαμηλά επίπεδα υπολειμμάτων DDT. Ένα δείγμα χοιρινού λίπους βρέθηκε να περιέχει υπολείμματα του φυτοφαρμάκου Pyridate.

βρέθηκε να περιέχει υπολείμματα του φυτοφαρμάκου Pyridate. Ένα δείγμα αυγού βρέθηκε να περιέχει υπολείμματα χλωρικών ιόντων

βρέθηκε να περιέχει υπολείμματα χλωρικών ιόντων Ένα δείγμα μελιού ταξινομήθηκε ως μη συμμορφούμενο λόγω της παρουσίας υπολειμματικών ποσοτήτων Amitraz. Διενεργήθηκε επακόλουθος έλεγχος στις εγκαταστάσεις ή τις εκτροφές όπου εντοπίστηκε η μη συμμόρφωση.

Αιτίες και μέτρα

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιθανές αιτίες για τη μη συμμόρφωση με το Ανώτατο Όριο Υπολειμμάτων (MRLs) της ΕΕ, συνδέονται με τη μη τήρηση της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Good Agricultural Practices - GAP). Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε χρήση εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου, όμως μη επιτρεπόμενου στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Αλλού η αιτία αφορά τη δόση, τον αριθμό εφαρμογών, τη μέθοδο εφαρμογών ή τη μη τήρηση του χρονικού διαστήματος πριν τη συγκομιδή (PHI). Σε άλλες περιπτώσεις έγινε χρήση φυτοφαρμάκου μη εγκεκριμένου στην ΕΕ. Ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα που λήφθηκαν είναι οι διοικητικές κυρώσεις και ανάκληση της παρτίδας από την αγορά, η κοινοποίηση ταχείας προειδοποίησης και οι διοικητικές κυρώσεις. Επίσης, η μη διάθεση της παρτίδας στην αγορά, η καταστροφή προϊόντων και η επακόλουθη (ύποπτη) δειγματοληψία.

Για την έκθεση, αναλύθηκαν 549 δείγματα τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων. Το ποσοστό δειγματοληψίας ανήλθε σε 56,8 δείγματα ανά 100.000 κατοίκους.

Ανησυχία για τα ποσοστά

Τα ποσοστά 13,1% των φυτικών δειγμάτων ως μη συμμόρφωση με το Ανώτατο Όριο Υπολειμμάτων και 7,3% ως νομική παράβαση, αλλά και 14,5% των ζωικών δειγμάτων, είναι προβληματικά και προκαλούν ανησυχία, δήλωσε στον «Π» ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ, Μενέλαος Σταυρινίδης. Όπως τόνισε, δεν είναι μικρά ποσοστά και αντικατοπτρίζουν την αρνητική πρωτιά της Κύπρου στην ΕΕ, καθώς τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ που εντοπίζονται οι συχνότερες υπερβάσεις των ορίων για τη χρήση φυτοφαρμάκων. «Έχουμε θέμα, επειδή γίνεται μεγάλη και συχνή χρήση φυτοφαρμάκων μέσω ψεκασμών», είπε χαρακτηριστικά.

Δεδομένου ότι η έρευνα αφορά το 2025, ανέφερε ότι δυστυχώς, λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά, αφού καταναλώσαμε τα προβληματικιά προϊόντα, κυρίως αυτά που είναι άμεσης κατανάλωσης.

Μορφές καρκίνου

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν τα καλλιεργούμενα φυτά από έντομα, μύκητες και άλλους οργανισμούς. Η χρήση των ουσιών αυτών, από τη δεκαετία του 1940 και έπειτα, έχει οδηγήσει σε θεαματική αύξηση της παραγωγής. «Δυστυχώς, όμως, η χρήση τους προκαλεί σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς η έκθεση του ανθρώπου στις ουσίες αυτές έχει συνδεθεί με νευρολογικές παθήσεις, διάφορες μορφές καρκίνου, αλλά και μείωση του IQ σε παιδιά. Παρόλο που τη μεγαλύτερη έκθεση στις χημικές αυτές ουσίες έχουν οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα, τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων στα οπωροκηπευτικά αποτελούν σημαντική οδό έκθεσης όλων των καταναλωτών», είπε ο δρ Σταυρινίδης.

Συνταγογράφηση

Από το 2022 μέχρι σήμερα η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στα πρώτα κράτη μέλη της ΕΕ ως προς τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων, περίπου 9 κιλά ανά εκτάριο. Όπως υπέδειξε, το σημερινό μοντέλο που κυριαρχεί στην Κύπρο είναι το να προμηθεύεται ο μέσος γεωργός τα φυτοφάρμακα από τα σημεία πώλησης, χωρίς τη μεσολάβηση του αδειοδοτημένου γεωπόνου, ο οποίος θα μπορούσε να τον συμβουλεύσει για το αν όντως είναι αναγκαία η χρήση τους, σε ποια ποσοστά και αν υπάρχουν άλλες επιλογές βιώσιμης γεωργίας. Εδώ τόνισε την ανάγκη για διαφανή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη συνταγογράφηση από αδειοδοτημένους γεωπόνους.

Την ίδια ώρα θεωρεί σοβαρό κενό την απουσία εθνικού μητρώου χρήσης φυτοφαρμάκων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, που να συνδέεται με το σημείο πώλησης. «Η γραπτή συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων θα επιτρέψει τον ουσιαστικό έλεγχο των πωλήσεων, μειώνοντας σημαντικά τις άσκοπες εφαρμογές, οι οποίες ζημιώνουν οικονομικά πρώτα και κύρια τους γεωργούς και επιπρόσθετα επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία», σημείωσε.

Παγιωμένη κουλτούρα

Συγχρόνως αναφέρθηκε σε μία παγιωμένη κουλτούρα, η οποία έχει καλλιεργηθεί στον αγροτικό κόσμο εδώ και δεκαετίες. Είναι παρόμοια με την επιλογή του ασθενούς να μην εφαρμόζει τις οδηγίες του γιατρού του. Συνεπώς απαιτείται, τόνισε, από την πολιτεία ένας στρατηγικός και σταδιακός τρόπος μετάβασης, για να περάσουν οι γεωργοί σε συστήματα ολοκληρωμένης γεωργίας, στη βάση των όσων προωθεί η ΕΕ.