Απορρίφθηκαν και οι δύο προσφορές για τον δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς: Η μία «κόπηκε» για ένα έγγραφο, η άλλη για το κόστος

Η κ. Τσολάκη παρουσίασε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2027, ο οποίος αυξάνεται κατά 11,3%, ή κατά 60 εκατομμύρια ευρώ, και ανέρχεται σε 611,2 εκατομμύρια. Ως βασική προτεραιότητα έθεσε την υλοποίηση μεγάλων έργων που θα συμβάλουν στην άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Για τον δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, η Υπουργός είπε ότι συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και ζήτησε να εξεταστούν διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων η κατασκευή δρόμου τεσσάρων λωρίδων. Έχει ήδη λάβει τις εισηγήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου, και θα ακολουθήσει αξιολόγησή τους, ώστε να προσδιοριστούν το κόστος και το χρονοδιάγραμμα. Στόχος, ανέφερε, είναι το έργο να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό και να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή λύση, περιορίζοντας τον κίνδυνο να προκύψουν στο μέλλον παρόμοια προβλήματα.

Αναφερόμενη στον απολογισμό του 2026, η κ. Τσολάκη είπε ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η συνολική αξία των σημαντικών έργων που ολοκλήρωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανήλθε σε 187,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 118,5 εκατομμύρια αφορούσαν έργα του Υπουργείου Μεταφορών και 69 εκατομμύρια έργα άλλων υπουργείων. Η συνολική αξία των έργων που βρίσκονται υπό εκτέλεση, πέραν όσων ολοκληρώθηκαν το 2026, ανέρχεται σε περίπου 640 εκατομμύρια ευρώ: 429 εκατομμύρια αφορούν έργα του Υπουργείου Μεταφορών και 211 εκατομμύρια έργα άλλων υπουργείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2027 θα προκηρυχθούν σχέδια ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για επιχορήγηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ θα διατεθούν και πέντε εκατομμύρια ευρώ για την απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Κατά τη συνεδρία, οι βουλευτές έθεσαν ζητήματα σχετικά με καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα, το κυκλοφοριακό, τα λιμάνια, τον έλεγχο των ηλεκτρικών σκούτερ, την ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων και τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Για ορισμένα ερωτήματα η Υπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει γραπτώς. Είπε ότι έχουν επιλυθεί τα προβλήματα ασφάλειας των σχολικών λεωφορείων και ότι η αφαίρεση των κυρτωμάτων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των δήμων, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από τον φορέα κυκλοφοριακών θεμάτων. Για τον τροχιόδρομο στο Μάμμαρι ανέφερε ότι κατασκευάστηκε με κοινοτικά κονδύλια και δεν πληροί τα πρότυπα πολιτικής αεροπορίας.

Βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου εξέφρασαν δυσαρέσκεια, υποστηρίζοντας ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2027 δεν περιλαμβάνει έργα για την επαρχία. Μετά τη συνεδρία, η κ. Τσολάκη δήλωσε: «Κανένα από τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί δεν πρόκειται να μείνει στο συρτάρι. Ήδη είμαστε προετοιμασμένοι για τις επόμενες κινήσεις».

Εξήγησε ότι έργα που αναφέρονται ονομαστικά στον προϋπολογισμό χωρίς συγκεκριμένο ποσό αναμένουν μελέτες ή απόψεις από τμήματα άλλων υπουργείων. «Αυτά τα έργα μπορούν να προκηρυχθούν και εντός του 2027. Επομένως αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί είτε τους Λεμεσιανούς είτε άλλους οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό τα έργα», ανέφερε.

Για το λιμάνι Λάρνακας, είπε ότι βάσει γνωμάτευσης για τα λιμάνια δεν υπάρχει νομικό κώλυμα. «Θα προχωρήσουμε άμεσα στη μεταβίβαση των χερσαίων έργων και ήδη προχωρούν τα έργα βάσει του οδικού Χάρτη που είχε τεθεί». Για τη μαρίνα, πρόσθεσε: «Υπάρχει ένα νομικό κώλυμα με τη μαρίνα, το οποίο θα συζητήσουμε με τη Νομική Υπηρεσία για να δούμε πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε για να προχωρήσουμε».

Ερωτηθείσα πώς ένα μητρώο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κατάστασης με τα σκούτερ, η Υπουργός είπε ότι η καταγραφή των ιδιοκτητών θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να τα ασφαλίζουν, καθώς αυτό αποτελεί επίσης ζήτημα. «Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρχει μία διαδικασία πλέον. Θα πρέπει να γίνει εγγραφή του, θα πρέπει να γίνεται επιθεώρησή του, θα πρέπει να πληρώνεται κάποιο τέλος, οπότε θα υπάρχει μία διαδικασία που θα το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για την απόκτησή του», πρόσθεσε. Για το ενδεχόμενο απαγόρευσής τους, είπε: «Δεν είμαι αρνητική στο να καταργηθούν, απλώς θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις άλλες διαδικασίες και αυτό θα είναι το τελευταίο που θα δούμε, γιατί κάποια άτομα τα εξυπηρετεί το σκούτερ».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πετρίδης είπε ότι έθεσε στην Υπουργό το ερώτημα πώς οι δημόσιες συγκοινωνίες θα γίνουν πραγματικά ελκυστικές και χρήσιμες για τους πολίτες. Επικαλέστηκε πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι «το 63% στην έρευνα δήλωσε ότι δεν θα επέλεγε ξανά το λεωφορείο. Άρα χρειαζόμαστε αξιόπιστα δρομολόγια, καλύτερη εξυπηρέτηση και σύγχρονες λύσεις μετακίνησης». Είπε επίσης ότι ζήτησε να διευκρινιστεί αν η Κυβέρνηση θα στηρίξει οικονομικά την πρωτοβουλία, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τερματίζεται τον Οκτώβριο του 2027.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης δήλωσε ότι «η Κυβέρνηση επενδύει μόνο πολιτικά, με διορισμούς υπουργών και υφυπουργών, για την επαρχία Αμμοχώστου». Πρόσθεσε ότι από σύνολο 1.370 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο 38 εκατομμύρια αφορούν την επαρχία, ποσοστό κάτω του 3%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια, με ασφαλέστερο οδικό δίκτυο, παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία, σωστή συντήρηση των δρόμων και επιτάχυνση των έργων που εκκρεμούν. Για τον δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε «έντονη αγανάκτηση και βαθιά απογοήτευση» για τον τερματισμό της διαδικασίας προσφορών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Είπε ότι είχαν προειδοποιήσει πως τόσο ο τερματισμός της σύμβασης με την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ όσο και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού ενείχαν σοβαρούς κινδύνους για το έργο, ως προς το κόστος, τον χρόνο και τις νομικές εμπλοκές.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής χαρακτήρισε το κυκλοφοριακό «καθημερινό εφιάλτη για χιλιάδες πολίτες», σημειώνοντας ότι τα κέντρα των πόλεων ασφυκτιούν, οι αυτοκινητόδρομοι μετατρέπονται σε χώρους στάθμευσης και διαδρομές λίγων λεπτών μπορεί να διαρκέσουν έως και μία ώρα. Είπε ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες παραμένουν μη ελκυστικές και μη ανταγωνιστικές και ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει σοβαρές αδυναμίες. Ζήτησε συχνότερα και αξιόπιστα δρομολόγια, σύγχρονα λεωφορεία, κάλυψη της υπαίθρου, ασφαλείς μαθητικές μεταφορές, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και οικονομικά προσιτά εισιτήρια.

Ο κ. Φακοντής ανέφερε ότι καθυστερήσεις και εμπλοκές παρουσιάζουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, ο δρόμος Λεμεσού–Σαϊτά, το λιμάνι και η μαρίνα Λάρνακας, καθώς και άλλα έργα της Δημοκρατίας. Για τις κάμερες φωτοεπισήμανσης είπε ότι «έχουν φορτώσει τον κόσμο με πρόστιμα» και δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για την απουσία ουσιαστικής πολιτικής οδικής ασφάλειας. «Οι πολίτες δεν κρίνουν την Κυβέρνηση από τα πόσα εκατομμύρια προϋπολογίζει, αλλά από τα πόσα προβλήματα επιλύει», είπε. Για τον δρόμο Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς υποστήριξε ότι «με μαθηματικές διαδικασίες η Κυβέρνηση οδηγεί το έργο σε ναυάγιο» και κάλεσε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο να βρουν άμεσα εναλλακτικό σχέδιο, να θέσουν ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και να πάψουν να εμπαίζουν, όπως είπε, τον κόσμο της Πάφου.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι έθεσε ζητήματα όπως το νομοσχέδιο για τα ταξί και το διάταγμα για τα σκούτερ, το οποίο εκκρεμεί εδώ και πολλούς μήνες. Ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως υπάρχει εμπλοκή από τους αρμόδιους δήμους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί περαιτέρω η έκδοσή του. Για τα ΣΒΑΚ είπε ότι στα κέντρα των πόλεων έχουν αυξηθεί τα αυτοκίνητα και έχουν μειωθεί οι δρόμοι, κάτι που, όπως ανέφερε, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Πρόσθεσε ότι έθεσε το ζήτημα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, τα αντισταθμιστικά για τους δήμους Λάρνακας και Δρομολαξιάς–Μενεού λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου, καθώς και την ανάγκη προκήρυξης σχεδίων επιδότησης αυτοκινήτου για πολύτεκνους.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης δήλωσε ότι την απόφαση για τη δημιουργία του δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς την έλαβε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη με τον ΔΗΣΥ και ότι τότε «ξεγέλασαν τον κόσμο» λέγοντας πως θα κατασκευάσουν δρόμο τετραπλής κατεύθυνσης. «Όταν αναλάβαμε ως βουλευτές ανακαλύψαμε ότι ξεκίνησε ένα μονοπάτι. Δυστυχώς από το μονοπάτι αυτό ούτε βοσκός δεν μπορεί να περάσει γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», είπε. Κάλεσε την Υπουργό να μεταβεί άμεσα στην Πάφο για σύσκεψη και καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Ανέφερε ακόμη ότι θα εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου, ώστε να προσέλθουν όλοι οι υπουργοί που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει διασπάθιση δημόσιου χρήματος και ότι κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος είπε ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2027 περιλαμβάνονται 20 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ανέφερε ότι κατέθεσαν εισήγηση για καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να δίνεται προτεραιότητα και μεγαλύτερη στήριξη στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, και ότι η ανταπόκριση της Υπουργού ήταν θετική.

Πηγή: ΚΥΠΕ