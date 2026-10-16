Πυρά Καρούσου για δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: «Πληρώνουν οι πολίτες τα σπασμένα»

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχε εκφράσει από τον περασμένο Απρίλιο. Όπως σημείωσε, μετά τον τερματισμό της αρχικής σύμβασης και την επαναπροκήρυξη του έργου, δεν υπάρχει νέα σύμβαση, ολοκληρωμένος δρόμος ή σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ο κ. Καρούσος δήλωσε ότι είχαν προειδοποιήσει για το κόστος, τις καθυστερήσεις και τους κινδύνους των χειρισμών, αλλά, όπως είπε, δεν εισακούστηκαν. Χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση για τερματισμό της αρχικής σύμβασης και ανέφερε ότι συμβάσεις εκατομμυρίων απαιτούν σοβαρή αξιολόγηση, ουσιαστική διαπραγμάτευση και προστασία του δημόσιου χρήματος.

Αναφερόμενος στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η αρχική σύμβαση ανερχόταν στα €73 εκατομμύρια και ότι ο προηγούμενος εργολάβος ζητούσε επιπλέον €25 εκατομμύρια για την ολοκλήρωση του έργου. Μετά τον τερματισμό της σύμβασης, πρόσθεσε, η χαμηλότερη νέα προσφορά έφτασε περίπου τα €125 εκατομμύρια. Μαζί με τα περίπου €16 εκατομμύρια που είχαν ήδη καταβληθεί, το ενδεχόμενο συνολικό κόστος διαμορφωνόταν στα €141 εκατομμύρια.

Ερωτήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, εγείρει και ο υπολογισμός του νέου προϋπολογισμού: το έργο προκηρύχθηκε με εκτιμώμενο κόστος περίπου €90 εκατομμυρίων, ενώ η χαμηλότερη προσφορά ήταν κατά περίπου €35 εκατομμύρια υψηλότερη. Ο κ. Καρούσος είπε ότι απόκλιση της τάξης του 39% απαιτεί εξηγήσεις.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στον ίδιο, εργολάβοι είχαν προειδοποιήσει γραπτώς το Τμήμα Δημοσίων Έργων ότι ο προϋπολογισμός υπολειπόταν σημαντικά του πραγματικού κόστους.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ακόμη ότι παραμένουν ανοικτές δικαστικές υποθέσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς και εκκρεμότητα ως προς την είσπραξη εγγυητικής επιστολής ύψους €14 εκατομμυρίων, με τους οικονομικούς κινδύνους για το Δημόσιο να παραμένουν.

Περιγράφοντας την κατάσταση, έκανε λόγο για ημιτελές έργο και ακυρωμένη διαδικασία προσφορών, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν να περιμένουν. Αντιπαρέβαλε τη φιλοσοφία του ΔΗΣΥ, την οποία περιέγραψε ως έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής και την παράδοσή τους στους πολίτες, με τους χειρισμούς της σημερινής κυβέρνησης, που, όπως είπε, οδηγούν το έργο από τον τερματισμό της σύμβασης στην ακύρωση των προσφορών αντί στην ολοκλήρωσή του.

Ο κ. Καρούσος κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί ακυρώθηκε η διαδικασία, ποια βήματα θα ακολουθήσει και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρώσει το έργο. «Τα δημόσια έργα απαιτούν σχέδιο, ευθύνη και αποτέλεσμα. Οι πολίτες περιμένουν», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ