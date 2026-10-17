Παρέδωσε υπόμνημα η Άμεση Δημοκρατία: Τα αιτήματα των διαδηλωτών από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για ρεύμα και καύσιμα

Όπως αναφέρουν, η διαμαρτυρία για τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος εκφράζει μια δίκαιη κοινωνική απαίτηση: κανένα νοικοκυριό και καμία μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση να μη στερείται βασικά αγαθά λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Στο υπόμνημα σημειώνεται ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική ευημερία. Παράλληλα, το κόστος της επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Κύπρο ξεπέρασε το 5% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση στην κατηγορία της ενέργειας έφτασε το 15%.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι για εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, οι λογαριασμοί ρεύματος, το ενοίκιο, τα τρόφιμα και οι μετακινήσεις απορροφούν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος. Προσθέτουν ότι ένας διμηνιαίος λογαριασμός της ΑΗΚ για κατανάλωση 1.000 KWh ανέρχεται στα 295 ευρώ.

Κατά το υπόμνημα, οι πολίτες επιβαρύνονται από το υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα ακριβά καύσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς αποθήκευση και τον υψηλό ΦΠΑ, ενώ το κράτος περιορίζεται σε προσωρινά και ανεπαρκή μέτρα για τους καταναλωτές.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο 5%, αναθεώρηση της κοστολόγησης των δικαιωμάτων ρύπων, άμεση και στοχευμένη επιδότηση ευάλωτων νοικοκυριών από τα έσοδα ρύπων και επενδύσεις στο δίκτυο. Ζητούν επίσης αναπροσαρμογή της τιμολόγησης ώστε να αξιοποιούνται οι χαμηλές τιμές των ΑΠΕ, στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας και διαφάνεια στην προσαρμογή του κόστους παραγωγής, δικτύου και προμήθειας. Το υπόμνημα ζητεί ακόμη αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους και της αισχροκέρδειας όπου αυτή τεκμηριώνεται.

Οι διοργανωτές διεκδικούν, μεταξύ άλλων, πιο ευέλικτες μονάδες βάσης, ηλεκτρική διασύνδεση με διαφάνεια, φυσικό αέριο χωρίς καθυστερήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με επαρκή αποθήκευση. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, φιλελευθεροποίηση της αγοράς, τερματισμός των καρτέλ και ενίσχυση του πραγματικού ανταγωνισμού, καθώς και αναδιάρθρωση της αγοράς με πραγματικές επιλογές για φθηνό ρεύμα. Ζητούν, τέλος, υποχρεωτική διαφάνεια και τακτική ενημέρωση για τις τιμές και το όφελος από τις ΑΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ