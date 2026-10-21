Με ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια ετοιμάζονται να κατακλύσουν τους δρόμους της Λευκωσίας - Κάλεσμα για οργανωμένη πορεία με αιχμές κατά της Αστυνομίας

Η εκδήλωση, που προωθείται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως «rideout», έχει προγραμματιστεί για τις 17:30, με σημείο εκκίνησης τον χώρο στάθμευσης Lidra Parking στη Λευκωσία. Στη συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών και ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Σε αφίσα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι διοργανωτές στρέφονται κατά της Αστυνομίας, αφήνοντας αιχμές για προηγούμενες παρεμβάσεις των Αρχών.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά τους αναφέρουν ότι, εάν η Αστυνομία θεωρεί πως οι προηγούμενες δραστηριότητές τους αποτελούσαν είδηση, τότε δεν είναι προετοιμασμένη για όσα σχεδιάζουν ενόψει του Halloween. Παράλληλα, κάνουν λόγο για «εκδίκηση», υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες να εμποδιστούν οι δραστηριότητές τους.