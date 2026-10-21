«Ψεύδη για να καλυφθεί το υπουργείο»: On air διάψευση για το λεωφορείο τυφλών - Καταγγελίες για κασόνι κατά την επιβίβαση (βίντεο)

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του ΣΙΓΜΑ, με αφορμή το περιστατικό κατά το οποίο επτά τυφλοί αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από λεωφορείο στην Αραδίππου λόγω μηχανικού προβλήματος, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς το συγκεκριμένο όχημα είχε ακινητοποιηθεί άλλες τρεις φορές στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, κατά τη διαδρομή από τη Λευκωσία προς τη Λάρνακα, παρουσιάστηκε εμπλοκή στο σύστημα ταχυτήτων, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να τρανταχτεί απότομα και έντονα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους επιβάτες δόθηκε η εξήγηση ότι κατά την αλλαγή ταχύτητας επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί η πέμπτη, αλλά μπήκε η πρώτη. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το όχημα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον συμπλέκτη, για το οποίο μεταφέρθηκε δύο με τρεις φορές για επιδιόρθωση, χωρίς να δοθεί ουσιαστική λύση.

Σοβαρά προβλήματα

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης περιέγραψε, επίσης, σοβαρά προβλήματα στην κατάσταση και την προσβασιμότητα του λεωφορείου. Όπως ανέφερε, η πόρτα δεν ανοίγει κανονικά, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χρειάζεται να κατεβαίνει και να προσπαθεί επανειλημμένα να την ανοίξει, ώστε να μπορέσουν οι επιβάτες να αποβιβαστούν.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το λεωφορείο παλιό και βρόμικο, σημειώνοντας ότι τα παράθυρα ανοίγουν από μόνα τους κατά τη διαδρομή, ενώ ορισμένα έχουν στερεωθεί με σύρματα για να παραμένουν κλειστά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυσκολία επιβίβασης, καθώς, όπως κατήγγειλε, το όχημα είναι πολύ ψηλό και δεν διαθέτει κατάλληλα σκαλοπάτια. Μάλιστα, ανέφερε ότι ορισμένες φορές χρησιμοποιείται ακόμη και ξύλινο κιβώτιο, προκειμένου οι τυφλοί να μπορέσουν να ανέβουν στο λεωφορείο.

Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στην κατάσταση των καθισμάτων, λέγοντας ότι σε ορισμένα υπάρχουν εκτεθειμένοι μεταλλικοί σωλήνες. Περιέγραψε μάλιστα την περίπτωση γυναίκας η οποία, αφού χρησιμοποίησε μία φορά το λεωφορείο, αποφάσισε να μη μετακινηθεί ξανά με αυτό. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξασφαλίσει άδεια από την εργασία της για να παρακολουθεί τα προγράμματα κατάρτισης, ωστόσο πλέον στερείται αυτή τη δυνατότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης των τυφλών, υποστηρίζοντας ότι το 69% είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, με ορισμένους να μην είναι σε θέση ακόμη και να αποστείλουν ένα μήνυμα.

Διαφωνία με την ενημέρωση από το Υπουργείο

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο παρουσιαστής μετέφερε μήνυμα που, όπως ανέφερε, έλαβε από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο το ζήτημα είχε τακτοποιηθεί, καθώς διευθετήθηκε η χρήση άλλου οχήματος για τη μεταφορά των ενήλικων εκπαιδευομένων που επηρεάστηκαν.

Ο κ. Νικολαΐδης διέψευσε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη ενημέρωση, κάνοντας λόγο για «ψεύδη που λέει το Υπουργείο για να καλυφθεί».

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην Οργάνωση, γίνονταν προσπάθειες επιδιόρθωσης άλλου λεωφορείου, το οποίο στο παρελθόν είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη στη μηχανή, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των τυφλών.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πρόπερσι, όταν, έπειτα από παράπονα για την κατάσταση του λεωφορείου, το όχημα αντικαταστάθηκε με άλλο, το οποίο, κατά τον ίδιο, ήταν ακόμη χειρότερο.

Ετοιμάζουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί επανειλημμένα επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας, με αίτημα την αντικατάσταση του λεωφορείου, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Όπως είπε, τη Δευτέρα απέστειλε εκ νέου επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, το Υπουργείο Μεταφορών, τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Εργασίας, καθώς και την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημείωσε ότι αντίστοιχες επιστολές είχαν σταλεί και πέρσι, χωρίς, όπως υποστήριξε, να ληφθούν απαντήσεις από τους περισσότερους αποδέκτες ή να επιλυθεί το πρόβλημα.

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία ότι το Υπουργείο Παιδείας ενδέχεται να διαθέσει ξανά ένα παλιό και ακατάλληλο λεωφορείο, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για το ποιος είναι αρμόδιος να εγκρίνει την καταλληλότητα των οχημάτων που μεταφέρουν τυφλούς.

Ο κ. Νικολαΐδης αποκάλυψε ότι η Οργάνωση ετοιμάζει καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν θα περιορίζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά θα αφορά γενικότερα τα ζητήματα καταλληλότητας και ασφάλειας των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τυφλών.