Έρχεται νέο κύμα σκόνης από το Σάββατο - Αβέβαιη η έλευση βροχών την επόμενη εβδομάδα

Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να επηρεάσουν την Κύπρο από το Σάββατο, με το φαινόμενο να ενδέχεται να διατηρηθεί μέχρι και τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, παραμένει αβέβαιη η πιθανότητα εκδήλωσης βροχών την επόμενη εβδομάδα, καθώς η εξέλιξη των βαρομετρικών συστημάτων δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλείς προβλέψεις.

Μιλώντας στον «Π», ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου ανέφερε ότι ήδη παρατηρούνται συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα υψηλότερα στρώματά της, ενώ τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν πιθανή ενίσχυση του φαινομένου τις επόμενες ημέρες.

Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγμή καταγράφονται δύο επεισόδια μεταφοράς σκόνης, τα οποία επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το πρώτο προέρχεται από τα ανατολικά, συγκεκριμένα από τις περιοχές της Συρίας και του Λιβάνου, και περιορίζεται κυρίως ανατολικά της Κύπρου. Παράλληλα, ένα δεύτερο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο και ενδέχεται να κινηθεί προς την περιοχή μας, προκαλώντας αυξημένες συγκεντρώσεις από το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου, οι συγκεντρώσεις σκόνης ενδέχεται να παραμείνουν αυξημένες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των δύο επεισοδίων.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η υποχώρηση της υφιστάμενης μεταφοράς σκόνης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί η δραστηριότητα των καιρικών συστημάτων που επηρεάζουν τον ελλαδικό χώρο.

Αβέβαιη η αλλαγή του καιρού

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αλλαγής των καιρικών συνθηκών από την επόμενη εβδομάδα, ο κ. Χρυσάνθου εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Όπως εξήγησε, υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο ενδεχομένως να επηρεάσει την περιοχή μας. Ωστόσο, η πορεία και η εξέλιξή του παραμένουν αβέβαιες, γεγονός που δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί κατά πόσο θα σημειωθούν βροχοπτώσεις στην Κύπρο.

Ερωτηθείς εάν τα καιρικά συστήματα που επηρεάζουν την Ελλάδα θα μπορούσαν να φέρουν βροχές και στο νησί, σημείωσε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξαρτάται από την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην ατμόσφαιρα.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα τις επόμενες ημέρες, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο αξιόπιστη πρόγνωση για την εξέλιξη του καιρού κατά την επόμενη εβδομάδα.

Να σημειώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας ο καιρός μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι κυρίως αίθριος με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να κυμαίνονται γύρω στους 30 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολοίας:

Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας από το Σάββατο ενδέχεται να είναι αυξημένες.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό και τα ορεινά δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο στα παράλια θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, παραμένοντας όμως γενικά κοντά στις εποχικές μέσες τιμές.