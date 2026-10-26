Δίκη Στυλιανού: Συγκλονιστικές μαρτυρίες της βίας που βίωνε ο 14χρονος - Τα εκμυστηρευόταν στους εκπαιδευτικούς του

Η μάρτυρας Α.Θ., πρώην συνδετική λειτουργός ειδικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας όπου φοιτούσε ο Στυλιανός, είπε: «Ήταν το μόνο μωρό που μαράζωνε όταν πλησίαζε η ώρα να σχολάσει. Ένα μωρό που δεν θέλει να πάει σπίτι κάτι μας λέει».

Περιγράφοντας τις πληροφορίες που έφθαναν στο σχολείο, η μάρτυρας ανέφερε ότι το παιδί φέρεται να είχε υποστεί σωματική και ψυχολογική βία. Έκανε επίσης αναφορά σε περιστατικά ξυλοδαρμού, σε πληροφορίες για κακοποίηση ζώων στην παρουσία του και στις επανειλημμένες προσπάθειες του σχολείου να εξασφαλίσει υποστήριξη.

Αναφορές για ξυλοδαρμούς

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε περιστατικό που της μετέφερε η λογοθεραπεύτρια του παιδιού. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε λάβει, ο Στυλιανός είχε πάει στη λογοθεραπεία λέγοντας ότι πονούσε και δεν μπορούσε να καθίσει.

Όπως κατέθεσε, το παιδί είχε πει στη λογοθεραπεύτρια ότι ο πατέρας του το είχε δείρει με το «κολάνι» το προηγούμενο βράδυ. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έφερε σημάδια από τον ξυλοδαρμό.

Η Α.Θ. είπε ότι ο Στυλιανός εκμυστηρευόταν περιστατικά στους εκπαιδευτικούς του, στη λογοθεραπεύτρια και στη συνοδό του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το παιδί είχε αναφέρει ότι ο πατέρας του κτυπούσε τη μητέρα του στην κοιλιά όταν εκείνη ήταν έγκυος, τον έβαζε να εργάζεται στη μάντρα και έπνιγε αρνάκια μπροστά του.

Στις χειρόγραφες σημειώσεις της μάρτυρος, οι οποίες κατατέθηκαν στο Δικαστήριο, υπήρχε επίσης αναφορά ότι ο πατέρας κτυπούσε τον Στυλιανό στις πατούσες, ώστε να μην αφήνονται σημάδια. Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι την πληροφορία αυτή την είχε λάβει από τον δάσκαλο του παιδιού.

Το σχολείο ως καταφύγιο

Η μάρτυρας περιέγραψε και περιστατικό του Μαΐου του 2013. Όπως κατέθεσε, ο τότε διευθυντής του σχολείου την ενημέρωσε ότι ο Στυλιανός είχε κτυπηθεί από τον πατέρα του και είχε φύγει από το σπίτι.

Η ίδια επικοινώνησε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και περίπου μισή ώρα αργότερα λειτουργός μετέβη στο σχολείο. Στη συνέχεια, η λειτουργός και η μητέρα του παιδιού πήγαν στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής, όπου υποβλήθηκε γραπτή καταγγελία εναντίον του πατέρα.

Ο Στυλιανός έμεινε εκτός σπιτιού όλη τη νύχτα και το επόμενο πρωί επέστρεψε μόνος του στο σχολείο, το οποίο, σύμφωνα με τη μάρτυρα, ήταν το μοναδικό μέρος όπου ένιωθε ασφάλεια.

«Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που ένιωσα ότι γινόταν το αυτονόητο», είπε. Εξήγησε ότι έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στην προϊσταμένη της λειτουργού των ΥΚΕ για τον χειρισμό του περιστατικού, προσθέτοντας ότι ανάλογη άμεση παρέμβαση θα έπρεπε, κατά την άποψή της, να είχε γίνει και σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Η μητέρα αρνείτο τις αναφορές του παιδιού

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η μητέρα αρνείτο τις αναφορές του Στυλιανού για περιστατικά βίας και υποστήριζε ότι οι συνθήκες στο σπίτι είχαν βελτιωθεί.

Σε χειρόγραφη καταγραφή συνάντησης στις 17 Οκτωβρίου αναφερόταν ότι ο Στυλιανός είχε πει πως προτιμούσε τις ημέρες που πήγαινε στο σχολείο. Στην ίδια καταγραφή, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν την κτυπούσε, δεν την κλωτσούσε στην κοιλιά και δεν είχε πνίξει αρνάκια.

Η Α.Θ. κατέθεσε ότι η μητέρα αποκαλούσε τον Στυλιανό «μυθομανή». Σύμφωνα με τις σημειώσεις της, σε συζήτηση με τη μητέρα είχε επισημανθεί ότι η στάση της είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζεται το παιδί ως μυθομανές.

Όπως ανέφερε η μάρτυρας, η μητέρα έλεγε στους εμπλεκόμενους ότι προσπαθούσαν να διαλύσουν την οικογένειά της. Δεν επιθυμούσε να καταγγείλει τον σύζυγό της, καθώς φοβόταν τις συνέπειες για την ίδια και τα παιδιά της.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στις προσπάθειες να πειστεί η μητέρα να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της μαζί με τα παιδιά. Η ίδια δεν συμφωνούσε, καθώς θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.

Δεν εξασφαλίστηκε ψυχολογική στήριξη

Κατά την κατάθεση έγινε αναφορά στις προσπάθειες να εξασφαλιστεί ψυχολογική υποστήριξη για τον Στυλιανό. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, αρχικά η μητέρα είχε πειστεί να τον μεταφέρει σε κλινικό παιδοψυχολόγο, όμως σε μεταγενέστερη πολυθεματική συνάντηση, στις 3 Δεκεμβρίου, καταγράφηκε ότι αρνείτο να τον πάει σε παιδοψυχίατρο.

Η μάρτυρας είπε ακόμη ότι τον Νοέμβριο του 2014 διαπιστώθηκε πως το παιδί εξακολουθούσε να χρειάζεται ψυχολογική στήριξη, την οποία η μητέρα δεν του παρείχε. Σύμφωνα με όσα της είχε πει η ίδια, η οικογένεια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για καύσιμα, ώστε να μεταφέρει τον Στυλιανό στον ψυχολόγο.

Η Α.Θ. επικοινωνούσε τακτικά με το σχολείο για να ενημερώνεται για την κατάσταση του παιδιού, αλλά, όπως είπε, δεν διαπίστωνε ουσιαστική αλλαγή, αποδίδοντας την κατάσταση στη στάση των γονέων.

Παράπονα για την ανταπόκριση των ΥΚΕ

Η μάρτυρας εξέφρασε παράπονα για τους χειρισμούς της λειτουργού των ΥΚΕ Φ.Κ., της τρίτης κατηγορουμένης στην υπόθεση. Ανέφερε ότι δυσκολευόταν να επικοινωνήσει μαζί της και ότι συχνά λάμβανε απάντηση έπειτα από αρκετές ημέρες.

Όπως κατέθεσε, όταν ενημέρωσε τη λειτουργό για περιστατικό που αφορούσε τον Στυλιανό, εκείνη απάντησε: «Τώρα να δω τι θα κάνω». Η ανταπόκριση, είπε, δεν ήταν άμεση.

Σε ερώτηση της κατηγορούσας Αρχής αν είχε παράπονα από τους χειρισμούς της λειτουργού, απάντησε: «Ναι. Δεν έκανε εκείνα που ένιωθα ότι έπρεπε να κάνει για αυτό το παιδί».

Πρόσθεσε ότι συχνά δεν μπορούσε να εντοπίσει τη λειτουργό όταν προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της και ότι σε αρκετές περιπτώσεις εκείνη την καλούσε πίσω έπειτα από ημέρες. Εξέφρασε την ανησυχία ότι ενδεχομένως τότε να ήταν πλέον αργά.

«Ο ρόλος μας ήταν να βελτιώσουμε τις μαθησιακές δυσκολίες»

Η μάρτυρας είπε ότι κύριος ρόλος του σχολείου ήταν να συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών του Στυλιανού. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οι πληροφορίες που έφθαναν στους εκπαιδευτικούς ανέδειξαν την ανάγκη για ευρύτερη παρέμβαση με σκοπό την προστασία και την υποστήριξή του.

Κατά τη διαδικασία κατατέθηκε δέσμη εγγράφων με τις χειρόγραφες σημειώσεις της μάρτυρος. Σε αυτές καταγράφονταν αναφορές για τη συμπεριφορά του παιδιού, τις οικογενειακές συνθήκες, τις δυσκολίες συνεργασίας με τους γονείς και τις επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 4 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ