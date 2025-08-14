Στο έλεος του καύσωνα και σήμερα η Κύπρος - Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

Καύσωνας επικρατεί και σήμερα στην Κύπρο, με τη θερμοκρασία να φτάνει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τους 45 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε νέα κόκκινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να φτάσει γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της χθεσινής ημέρας, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στον σταθμό Λευκάρων με 46,1 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν:

Αθηένου: 45,3 βαθμοί Κελσίου

Άχνα: 45,2 βαθμοί Κελσίου

Αθαλάσσα: 45 βαθμοί Κελσίου

Καλαβασός: 44,8 βαθμοί Κελσίου

Το Τμήμα Μετεωρολογίας προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από αύριο και μέχρι την Κυριακή θα φτάσει στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.



Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και ιδιαίτερα θερμός, ενώ παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες στo ανατολικό μισό του νησιού θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ενώ στο δυτικό μισό θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σταδιακά όμως μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά, κυρίως στο εσωτερικό και τα δυτικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη και σταδιακά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 38 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 35 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 37 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος αλλά και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και νότια, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις εποχικές τιμές.



Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.