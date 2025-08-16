Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Χωρίς άδεια και ασφάλεια: Δύο οδηγοί πιάστηκαν να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Αραδίππου και Κοφίνου.

Μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου, κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούσαν χθες βράδυ στους αυτοκινητόδρομους Λάρνακας – Λεμεσού και Κοφίνου – Λάρνακας, προέβησαν σε δύο καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας καθώς και άλλων συναφών τροχαίων αδικημάτων.

Γύρω στις 8.00 μ.μ., ανακόπηκε όχημα που κινείτο με ταχύτητα 184 χιλιομέτρων την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος οδηγός δεν είχε άδεια οδήγησης και οδηγούσε χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας.

Συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κληθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Λίγο αργότερα (21:30), ανακόπηκε δεύτερο όχημα που κινείτο με ταχύτητα 135 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο 50χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε με στερημένη άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ με θετική ένδειξη.

Συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια επανασυνελήφθη λόγω εκκρεμούντων ενταλμάτων προστίμων εναντίον του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Αραδίππου και Κοφίνου.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited