Η τεχνολογία «τσάκωσε» τον κλέφτη στη Λεμεσό

AirTag σε συσκευασία γόμας οδήγησε την Αστυνομία σε υποστατικό 45χρονου στη Λεμεσό

Υπόθεση κλοπών οικοδομικών υλικών, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με τους Αστυνομικούς Σταθμούς Αγίου Ιωάννη και Πολεμιδιών.

Συγκεκριμένα, στις 19/08/2025 καταγγέλθηκε από ιδιοκτήτρια εργοληπτικής εταιρείας ότι, μεταξύ των ημερομηνιών 11-18/08/2025, κλάπηκαν από υπό ανακαίνιση κατοικία στα Κάτω Πολεμίδια, 52 κιβώτια κεραμικών και 40 συσκευασίες γόμας, συνολικής αξίας €2.500.

Ακολούθως, στις 21/08/2025 καταγγέλθηκε εκ νέου από την ίδια ότι, μεταξύ 20 και 21/08/2025, κλάπηκαν από την ίδια κατοικία ακόμη 30 συσκευασίες γόμας, αξίας €350.

Σε μία από τις κλοπιμαίες συσκευασίες γόμας είχε τοποθετηθεί συσκευή γεωεντοπισμού (AirTag). Την ίδια ημέρα, η παραπονούμενη ενημέρωσε την Αστυνομία, ότι είχε εντοπιστεί το στίγμα της συσκευής σε περιοχή της Λεμεσού.

Στη συγκεκριμένη περιοχή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και του Αστυνομικού Σταθμού Πολεμιδιών, όπου διαπιστώθηκε, ότι επρόκειτο για υποστατικό ιδιοκτησίας 45χρονου.

Μετά από γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, διεξήχθη έρευνα στο υποστατικό, όπου εντοπίστηκαν 109 κεραμικά και 37 συσκευασίες γόμας διαφόρων μαρκών. Σε μία από αυτές εντοπίστηκε η συσκευή γεωεντοπισμού (AirTag).

Ο 45χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα της κλεπταποδοχής, σε σχέση με οκτώ συσκευασίες γόμας που αναγνωρίστηκαν από την παραπονούμενη, καθώς και για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας, σε σχέση με τα υπόλοιπα ανευρεθέντα υλικά, για τα οποία δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις ως προς την προέλευσή τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

