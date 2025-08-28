Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Στις φλόγες αυτοκίνητο έξω από οικία στη Λακατάμια - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία Αρχείου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λακατάμια, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης οικίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 02:21, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα και φθορές σε δεύτερο αυτοκίνητο, καθώς και σε δέντρο δίπλα στην κατοικία.

Ο καπνός εισχώρησε εντός της οικίας, με αποτέλεσμα μέλη της Πυροσβεστικής να απεγκλωβίσουν δύο από τους τέσσερις ενοίκους. Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας λόγω εισπνοής καπνού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Tags

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΛΑΚΑΤΑΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited