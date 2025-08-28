Στις φλόγες αυτοκίνητο έξω από οικία στη Λακατάμια - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λακατάμια, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης οικίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 02:21, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα και φθορές σε δεύτερο αυτοκίνητο, καθώς και σε δέντρο δίπλα στην κατοικία.

Ο καπνός εισχώρησε εντός της οικίας, με αποτέλεσμα μέλη της Πυροσβεστικής να απεγκλωβίσουν δύο από τους τέσσερις ενοίκους. Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας λόγω εισπνοής καπνού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.