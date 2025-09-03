Σύλληψη 29χρονου για ληστεία που είχε διαπραχθεί πριν δέκα χρόνια

Δέκα χρόνια μετά από ληστεία που σημειώθηκε στην Αγία Νάπα, η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ στη σύλληψη 29χρονου.

Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ χθες Τρίτη [02/09], 29χρονος μετέβηκε στο σημείο διέλευσης στη Δερύνεια, για να περάσει από τις κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Αφού μέλη της Αστυνομίας διαπίστωσαν ότι εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σχετικά με υπόθεση ληστείας, προχώρησαν στη σύλληψη του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ληστεία διαπράχθηκε στις 24 Απριλίου, 2015 γύρω στις 5.00 το απόγευμα, όταν τρία πρόσωπα εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα και ενώ δύο από τους δράστες, υπό την απειλή μαχαιριού τύπου σουγιά, ακινητοποίησαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη, ο τρίτος δράστης έκλεψε από την ταμειακή μηχανή χρηματικό ποσό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.