Τρίτη Ηλικία: Σιωπηλοί, αόρατοι, αβοήθητοι, περιθωριοποιημένοι - Θα κάνουμε κάτι; (ηχητικό)

Με αφορμή αρθρογραφία της δημοσιογράφου Ελένης Ξένου αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο, συζητήθηκαν, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ζητήματα σε σχέση με τους ηλικιωμένους όπως διλήμματα που αφορούν στην φροντίδα τους (κατ’ οίκον ή σε στέγη), αποκατάσταση/δομές, υποδομές, συντάξεις. Οι συχνές επισκέψεις μου τον τελευταίο καιρό σε στέγη ηλικιωμένων, οι κουβέντες με φίλους που έρχονται αντιμέτωποι με το ψυχοφθόρο δίλημμα αν θα πάρουν τον γονιό τους, που δεν μπορεί πια να αυτοεξυπηρετηθεί, σε μια τέτοια στέγη και η καθημερινή διαπίστωση της έλλειψης κρατικών δομών και κατ’ οίκον φροντίδας που να προσφέρουν λύσεις σεβασμού και αξιοπρέπειας, με φέρνουν καθημερινά ενώπιον αυτού του τεράστιου κενού κοινωνικής πρόνοιας, για το οποίο οι φίλτατοι πολιτικοί μας –ακόμα κι αυτή η Αριστερά– ελάχιστα πράττουν για να το αντιμετωπίσουν» γράφει μεταξύ άλλων η Ελένη Ξένου στο τελευταίο άρθρο της στην Καθημερινή τηε Κύπρου, με τίτλο «Κι αυτοί θα γεράσουν».

Η Ελένη Ξένου μίλησε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κρατική αδιαφορία και ηλικιακό ρατσισμό. Έκανε λόγο για χαμηλές συντάξεις, ανύπαρκτες κρατικές δομές φροντίδας, υποστελεχωμένα και ανεπαρκώς ελεγχόμενα γηροκομεία, καθώς και απουσία λειτουργικής αποκατάστασης για όσους ηλικιωμένους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η βουλευτής, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία επεσήμανε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν του έχει δοθεί η προτεραιότητα που του αξίζει, και συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν δράσεις αμέσως, όπως είναι η λειτουργία δημόσιων κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης σε κάθε επαρχία, αύξηση των συντάξεων κλπ.

Η βουλευτής, τέως συμπρόεδρος του Volt Κύπρου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μιλώντας επίσης στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέδειξε την ανάγκη ένταξης της ηλικιακής διάκρισης στο νόμο περί ρατσισμού και την ανάγκη αναγνώρισης της τρίτης ηλικίας ως ενεργό και χρήσιμο κομμάτι της κοινωνίας.

Τέλος, εκ μέρους του υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ζήτησε παρέμβαση -και του δόθηκε ο λόγος- ο Χρίστος Διομήδους, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει, για την Τρίτη Ηλικία, το εν λόγω υφυπουργείο.

Ακούστε τις παρεμβάσεις των Ξένου, Τσιρίδου, Ατταλίδου και Διομήδους, στην Πρωινή Επιθεώρηση»