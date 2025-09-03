Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Τρίτη Ηλικία: Σιωπηλοί, αόρατοι, αβοήθητοι, περιθωριοποιημένοι - Θα κάνουμε κάτι; (ηχητικό)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

Header Image

Ούτε η φιλανθρωπία ούτε τα ευκαιριακά επιδόματα μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα που απαιτεί δομικές αλλαγές, κρατική παρέμβαση, πολιτική βούληση κλπ.

 

kateliadi@politis.com.cy

Με αφορμή αρθρογραφία της δημοσιογράφου Ελένης Ξένου αναφορικά με την Τρίτη Ηλικία στην Κύπρο, συζητήθηκαν, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ζητήματα σε σχέση με τους ηλικιωμένους όπως διλήμματα που αφορούν στην φροντίδα τους (κατ’ οίκον ή σε στέγη), αποκατάσταση/δομές, υποδομές, συντάξεις. Οι συχνές επισκέψεις μου τον τελευταίο καιρό σε στέγη ηλικιωμένων, οι κουβέντες με φίλους που έρχονται αντιμέτωποι με το ψυχοφθόρο δίλημμα αν θα πάρουν τον γονιό τους, που δεν μπορεί πια να αυτοεξυπηρετηθεί, σε μια τέτοια στέγη και η καθημερινή διαπίστωση της έλλειψης κρατικών δομών και κατ’ οίκον φροντίδας που να προσφέρουν λύσεις σεβασμού και αξιοπρέπειας, με φέρνουν καθημερινά ενώπιον αυτού του τεράστιου κενού κοινωνικής πρόνοιας, για το οποίο οι φίλτατοι πολιτικοί μας –ακόμα κι αυτή η Αριστερά– ελάχιστα πράττουν για να το αντιμετωπίσουν» γράφει μεταξύ άλλων η Ελένη Ξένου στο τελευταίο άρθρο της στην Καθημερινή τηε Κύπρου, με τίτλο «Κι αυτοί θα γεράσουν».

Η Ελένη Ξένου μίλησε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κρατική αδιαφορία και ηλικιακό ρατσισμό. Έκανε λόγο για χαμηλές συντάξεις, ανύπαρκτες κρατικές δομές φροντίδας, υποστελεχωμένα και ανεπαρκώς ελεγχόμενα γηροκομεία, καθώς και απουσία λειτουργικής αποκατάστασης για όσους ηλικιωμένους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και η βουλευτής, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία επεσήμανε ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν του έχει δοθεί η προτεραιότητα που του αξίζει, και συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν δράσεις αμέσως, όπως είναι η λειτουργία δημόσιων κέντρων ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης σε κάθε επαρχία, αύξηση των συντάξεων κλπ.

Η βουλευτής, τέως συμπρόεδρος του Volt Κύπρου, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μιλώντας επίσης στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέδειξε την ανάγκη ένταξης της ηλικιακής διάκρισης στο νόμο περί ρατσισμού και την ανάγκη αναγνώρισης της τρίτης ηλικίας ως ενεργό και χρήσιμο κομμάτι της κοινωνίας.

Τέλος, εκ μέρους του υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ζήτησε παρέμβαση -και του δόθηκε ο λόγος- ο Χρίστος Διομήδους, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζει, για την Τρίτη Ηλικία, το εν λόγω υφυπουργείο.

Ακούστε τις παρεμβάσεις των Ξένου, Τσιρίδου, Ατταλίδου και Διομήδους, στην Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.7 & 97.6:

 

 

 

 

Tags

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΥΠΡΟΣΣτέγη ΗλικιωμένωνΥφυπουργείο Κοινωνικής ΠρόνοιαςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited