Υπό διήμερη κράτηση 29χρονος ύποπτος για ληστεία που έγινε πριν 10 χρόνια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η ληστεία είχε διαπραχθεί το απόγευμα της 24ης Απριλίου 2015, όταν τρία πρόσωπα εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για δύο ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 29 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας που διαπράχθηκε σε μίνι – μάρκετ στην Αγία Νάπα πριν 10 χρόνια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, άνδρας ηλικίας 29 ετών, μετέβηκε στο σημείο διέλευσης στη Δερύνεια, για να περάσει από τις κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Μέλη της Αστυνομίας διαπίστωσαν ότι εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σχετικά με υπόθεση ληστείας και προχώρησαν στη σύλληψη του».

Η ληστεία είχε διαπραχθεί το απόγευμα της 24ης Απριλίου 2015, όταν τρία πρόσωπα εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Αγία Νάπα. Ενώ δύο από τους δράστες, υπό την απειλή μαχαιριού τύπου σουγιά, ακινητοποίησαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη, ο τρίτος έκλεψε από την ταμειακή μηχανή χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

