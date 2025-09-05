Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Κακοποιούσε για τέσσερα χρόνια το παιδί της συντρόφου του - Κρίθηκε ένοχος σε 29 κατηγορίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ποινή στον κατηγορούμενο θα επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο σε μεταγενέστερο χρόνο

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου, την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ομόφωνα έκρινε ένοχο σε 29 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, σε μια κατηγορία παραγωγής υλικού παιδικής πορνογραφίας, σε μια κατηγορία κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως και σε κατηγορίες ψυχικής βλάβης που προκλήθηκαν στο ανήλικο θύμα εξαιτίας των πράξεων του κατηγορούμενου. Η ποινή στον κατηγορούμενο θα επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της αγόρευσης της Υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής.

Σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, σημειώνεται ότι η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση η Νομική Υπηρεσία, αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος, σύντροφος της μητέρας του ανήλικου θύματος, προέβαινε κατ’ εξακολούθηση στις εν λόγω έκνομες πράξεις εις βάρος του παιδιού, από όταν αυτό ήταν ηλικίας 13 ετών και μέχρι λίγο πριν να κλείσει τα 16 του χρόνια.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως η Κατηγορούσα Αρχή, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ηράκλεια Ζησίμου.

ΚΥΠΕ

Tags

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟσεξουαλική κακοποίησηΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited