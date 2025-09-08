Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγίες για επανεξέταση επιδομάτων στα 6 ανάπηρα παιδιά έδωσε το Υφυπουργείο Πρόνοιας

Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης αιτήσεων ΕΕΕ μειώθηκε σε 60 ημέρες από τον Ιανουάριο του 2025

Έδωσε οδηγίες προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), όπως επανεξεταστούν άμεσα οι περιπτώσεις των έξι παιδιών με αναπηρία στις οποίες αναφέρεται σε πόρισμα η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφορικά με την καταβολή αναδρομικών, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην ανακοίνωση το Υφυπουργείο προσθέτει ότι οι οδηγίες σε σχέση με παιδιά με αναπηρίες, όπως και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως άτομα με σοβαρές παθήσεις, ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες συνθήκες, παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους και άλλες ομάδες, είναι όπως εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Σε σχέση με τις διαδικασίες αναφορικά με τον χρόνο ολοκλήρωσης αιτήσεων παιδιών με αναπηρία,  διευκρινίζει ότι αυτές έχουν αναθεωρηθεί και αναδιαμορφωθεί από τις αρχές του 2025 και πλέον είναι πλήρως εναρμονισμένες  με τις συστάσεις του πορίσματος της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Το Υφυπουργείο σημειώνει ότι στο πλαίσιο βελτίωσης των διαδικασιών στην ΥΔΕΠ, επιτεύχθηκε η μείωση του μέσου χρόνου ολοκλήρωσης της εξέτασης αιτήσεων του ΕΕΕ, αρχικά σε 90 ημέρες και ακολούθως σε 60 ημέρες από τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

