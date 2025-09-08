Το σκαρπάρικο του λαϊκού τεχνίτη Πόλυ Πολυδώρου ξαναζωντάνεψε στο Μηλικούρι (εικόνες)

Κόσμημα για την κοινότητα Μηλικουρίου αποτελεί η ανακαίνιση του σκαρπάρικου του κ. Πόλυ Πολυδώρου.

Το μικρό σκαρπάρικο του κ. Πόλυ Πολυδώρου πατέρα του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Βουλής και Υπουργού Εξωτερικών Αλέκου Μιχαηλίδη, τα έχει όλα το τασάκι με χωρίσματα για τα καρφιά, τις ξυλόπροκες και τα στουπαρέλια, οι φαρτσέτες που έκοβε τα πετσιά, τα μπουκάλια με τους λούστρους, το κερί, τον σπάγγο και κάποια άλλα εργαλεία, πολλά εργαλεία . Εργαλεία επίσης κρέμονται στα πλάγια του πάγκου, περασμένα σε πέτσινες θήκες. Ακόμη καλαπόδια διαφόρων μεγεθών.

Εκεί ο παππούς σκαρπάρης θυμάται η εγγονή του Νατάσα Μιχαηλίδου έφτιαχνε καινούργια παπούτσια ή επιδιόρθωνε τα παλιά. Έβαζε σόλες και τακούνια και μπάλωνε με σπάγκο τα τρυπημένα παπούτσια. Πολλές αναμνήσεις είπε. Ο παππούς της σκαρπάρης χρησιμοποιούσε το καλαπόδι, το οποίο είναι ξύλινο καλούπι, και “πάνω” του κατασκεύαζε το παπούτσι. Υπήρχαν διαφορετικά σχήματα, για παράδειγμα μυτερά, γυναικεία, αντρικά κ.ά. συμπλήρωσε.

Η Άννα Μιχαηλίδου Αταλιώτου κόρη του Αλέκου Μιχαηλίδη πρώην Προέδρου της Βουλής και Υπουργού Εξωτερικών αλλά και εγγονή του λαϊκού τεχνίτη Πόλυ Πολυδώρου αναφέρθηκε στο σκαρπάρικο του παππού της λέγοντας πως ότι έχει, μέσα είναι από εκείνη την εποχή , το μικρό τραπέζι, η καρέκλα, τα καλαπόδκια , τα δέρματα και τα διάφορα εργαλεία. Σήμερα είπε, το Μουσείο αναστυλώθηκε ενώ τα εγκαίνια του τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης χτες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου του 2025.

Μέσα στο σκαρπάρικο του κ. Πόλυ Πολυδώρου που αποτελεί ένα ζωντανό μουσείο της παράδοσης μπορεί κάποιος να βρεί διάφορα μεγέθη καλαποδιών δέρματα και μηχανές ραψίματος, σπόντες, αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό της οικογένειας.

Φωτογραφίες των τριών παιδιών του αείμνηστου Αλέκου Μιχαηλίδη και εγγονιών του κ. Πόλυ Πολυδώρου , της γιαγιάς και του παππού αλλά και του αείμνηστου Αλέκου Μιχαηλίδη. Ήταν, είπε η εγγονή του Άννα Μιχαηλίδου Αταλιώτου, ένας πολύ καλός σκαρπάρης που έφτιαχνε παπούτσια ακόμη και για τους ιερείς της Μονής Κύκκου.

Ο εγγονός του σκαρπάρη Πόλυ Πολυδώρου, Θάνος Μιχαηλίδης αναφερόμενος στον παππού του είπε πως ο παππούς τους ο Πολύς ο σκαρπάρης, όπως τον ξέρανε όλοι, ήταν ένας άνθρωπος της γης, της δουλειάς και της τιμής. Με τα χέρια του δημιούργησε, με τον λόγο του συμβούλεψε, και με την καρδιά του αγκάλιασε κάθε μέλος της οικογένειας.

Όπως τον θυμάται ο εγγονός του, ο κ. Πολύς, δεν μιλούσε πολύ, αλλά κάθε του κουβέντα είχε αξία.

Ήταν άνθρωπος που δεν χρειαζόταν να πει «σ’ αγαπώ» — το έδειχνε με τις πράξεις του, με την παρουσία του, με το βλέμμα που σου έδινε όταν σε έβλεπε να μπαίνεις στην πόρτα. Ήταν συνέχισε, ένας δύσκολος άνθρωπος με ψηλές απαιτήσεις, πρώτα απ’ όλα από τον εαυτό του, αλλά και προς την οικογένεια του. Επιζητούσε πάντα το καλύτερο συνέχισε, « έτσι ώστε εμείς, να στοχεύουμε πάντα ψηλά. Μας έδειξε ότι με σκληρή δουλειά, με επιμονή υπομονή και ειλικρίνεια, μπορούμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας».

Ο εγγονός του θυμάται επίσης, πόσο περήφανος ήταν όταν παρέδιδε ένα ζευγάρι παπούτσια στον Μακάριο. Η έκφραση στο πρόσωπο του μαρτυρούσε την ικανοποίηση κάποιου που ένοιωθε ότι έφτανε στο ζενίθ της τέχνης του, συμπλήρωσε ο κ Μιχαηλίδης. Ξέρω κατέληξε κάπου εκεί ψηλά, ο παππούς μας με το ζεστό του βλέμμα και ο πατέρας μας με το χαμόγελό του, μας στηρίζουν και να μας αγαπούν.

Εξάλλου ο πρόεδρος του Κ.Σ. Μηλικουρίου Ηλίας Αβρααμίδης ανέφερε πως η ανακαίνιση και ο εμπλουτισμός του οικογενειακού υποδηματοποιείου που σήμερα έχει καταστεί Μουσείο, θα αποτελεί από τούδε και στο εξής κόσμημα για την κοινότητα τους. Ακολούθως ευχαρίστησε την οικογένεια Μιχαηλίδη για αυτό το κόσμημα στην απομονωμένη κοινότητα τους.