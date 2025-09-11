Οικονομική στήριξη στις πυρόπληκτες κοινότητες από Υφυπουργείο Πολιτισμού - Το ποσό

Οικονομική στήριξη στις πυρόπληκτες κοινότητες της Ορεινής Λεμεσού για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανακοίνωσε ότι προσφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρεται, επιπρόσθετα με τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς του περασμένου Ιουλίου, το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε την παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €3.000 σε κάθε μια από τις 16 πυρόπληκτες κοινότητες της Ορεινής Λεμεσού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της επιλογής τους όποτε το επιθυμούν μέσα στο 2025.

Μέσα από το συγκεκριμένο μέτρο παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ κοινοτήτων, ώστε να συνδιοργανωθούν εκδηλώσεις, ενισχύοντας έτσι τον αντίκτυπο των δράσεων τους, σημειώνεται.

«Η έμπρακτη αυτή στήριξη στοχεύει στο να δοθεί επιπλέον ώθηση στις τοπικές κοινωνίες για επαναφορά στην κανονικότητα και δημιουργία ευκαιριών πολιτιστικής και κοινωνικής συνεύρεσης. Στοχεύει επίσης στη προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή από όλη την Κύπρο – κάτι για το οποίο έχουν κάνει έκκληση και οι ίδιες οι κοινότητες», αναφέρεται.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζει για μια ακόμη φορά τη συμπαράστασή του προς τις πυρόπληκτες κοινότητες και την ετοιμότητά του να ενισχύσει την πολιτιστική ζωή της ορεινής Λεμεσού ώστε να ανακτήσει τη ζωντάνια και την επισκεψιμότητα της.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι μέσα από τον πολιτισμό να ανακουφιστούν οι κάτοικοι της περιοχής από τις συνέπειες της πυρκαγιάς, «έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία».