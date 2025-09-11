Σε «Κυριακού Πελαγία» μετονομάστηκε το Δημοτικό Αμφιθέατρο Παραλιμνίου κατά τη διάρκεια μεγάλης συναυλίας εις μνήμη της «μαστόρισσας» του κυπριακού τραγουδιού.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου αναφέρεται ότι «τα αποκαλυπτήρια μετονομασίας πραγματοποίησαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος υπό την αιγίδα των οποίων τελούσαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος προς τιμήν της Κυριακούς Πελαγία».

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκδηλώσεις καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν «για την ανάδειξή της και όσους συμβάλλουν ακόμη στη διατήρηση της μνήμης και στη διάδοση της μοναδικής φωνής και παρακαταθήκης της».

Από την πλευρά της η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω συνεχάρη τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας «για την ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς μέσα από εκδηλώσεις που τιμούν τις μεγάλες προσωπικότητες της παραδοσιακής ταυτότητας».

Χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Λευκωσίας απηύθυνε η Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Λευκωσίας Λεώνη Ορφανίδου, η οποία επισήμανε την στενή συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων σε επίπεδο εκδηλώσεων η οποία έχει ωθήσει στη δημιουργία μίας πρωτότυπης παραγωγής για την Κυριακού Πελαγία στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν οι Ειρήνη Πελαγία, Μιχάλης Χατζημιχαήλ, Βασιλική Χατζηαδάμου, Πέτρος Κουλουμής, Ξένια Πόστατζιη Χατζημιχαήλ, Δήμητρα Χατζημιχαήλ, η Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Αμμοχώστου σε διεύθυνση Μιχάλη Κουλουμή, η Δημοτική Χορωδία Παραλιμνίου "Μελιζόνα" σε διεύθυνση Μαίρης Στυλιανού - Ρούσου και το Πολιτιστικό Εργαστήρι "Παρά τη Λίμνη" σε χοροδιδασκαλία Μιχάλη Κυπριανού.

Πηγή: ΚΥΠΕ