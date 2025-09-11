Έφυγε από τη ζωή ο Άγις Ιωαννίδης, σπουδαίος Κύπριος μαέστρος και συνθέτης

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε σήμερα, Πέμπτη, από τη ζωή ο Άγις Ιωαννίδης, διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός και συνθέτης. Ο Ιωαννίδης υπήρξε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή του νησιού.

Η χορωδία «Άρης» Λεμεσού, μέσα από τα λόγια του Ανδρέα Νεοφύτου, αποχαιρετά τον μαέστρο:

«Με τον αποβιώσαντα σπουδαίο μαέστρο Άγι Ιωαννίδη, η χορωδία μας έζησε αξέχαστες στιγμές όταν υπό την παγκέτα του ως μαέστρου της Συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου, ανεβάσαμε πολύ σπουδαία κλασσικά έργα, με πιο χαρακτηριστικά το "Ρέκβιεμ" του Μότσαρτ για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του, το " Μεσσία" του Χαίντελ και την όπερα "Αικατερίνη Κορνάρο", διδάσκοντας μας σε στενή και αγαστή συνεργασία με το μαέστρο μας α. Μαρίνο Μιτέλλα. Η συνάντηση μας μαζί του ήταν ήταν και θα παραμείνει ξεχωριστή στην μακρόχρονη ιστορία της χορωδίας μας!

Ευχόμαστε να είναι μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον και η μνήμη του να παραμείνει αιωνία. Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνουμε εκ βάθους καρδίας στους οικείους του».

Διαβάζουμε για τον Ιωαννίδη Άγι από την polignosi

Αρχιμουσικός. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1943. Φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας μέχρι την πέμπτη τάξη- την τελευταία τάξη την έκαμε στο Wolverstone Hall (Grammar School) της Αγγλίας.

Στο σπίτι που μεγάλωσε, η μουσική ήταν μέρος της καθημερινότητας. Οι μουσικές καταβολές του από την πλευρά της μητέρας του φτάνουν μέχρι ένα κορυφαίο μουσικό του 18ου αιώνα στη Βενετία, οι απόγονοι του οποίου καλλιέργησαν την κλασική μουσική στη Μάλτα. Μια δισέγγονη που έφτασε μέχρι την Κύπρο, ήταν πρόγονος της μητέρας του. Ο πατέρας του Κώστας Ιωαννίδης, συνθέτης και βιολιστής επιστρέφοντας το 1947 από τις σπουδές του στην Αγγλία δίδαξε μουσική στο διδασκαλικό Κολλέγιο της Μόρφου.

Ο Άγις Ιωαννίδης σπούδασε φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και παράλληλα έκανε σπουδές στη μουσική, όπου διακρίθηκε ως μαέστρος της ορχήστρας και χορωδίας του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου του παρεχώρησε υποτροφία για να συνεχίσει τις έρευνές του στη φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Παράλληλα διηύθυνε την ορχήστρα και χορωδία του Μουσικού Συνδέσμου του Κολλεγίου Τσέρτσιλ στο Cambridge. Ακολούθως εργάστηκε για κάποιο διάστημα στο National Physical Laboratory του Λονδίνου κι από εκεί συνέχισε τις έρευνές του στη φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο St. Andreas στη Σκωτία, όπου εργάστηκε ως λέκτωρ, ενώ συγχρόνως μελετούσε το εκκλησιαστικό όργανο και διεύθυνση. Το 1971 πήγε στην Καμπέρα της Αυστραλίας, όπου εργάστηκε στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών και πήρε τον τίτλο του διδάκτορος στη φυσιολογία. Στην Καμπέρα έγινε διευθυντής του Choral Society, διευθύνοντας την ορχήστρα και τη χορωδία της πόλης και δίνοντας συναυλίες, για τις οποίες απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές. Το 1976 πήγε στο Λονδίνο για ειδικές σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama, όπου παρακολούθησε διεύθυνση ορχήστρας με τον Villem Tausky. Στο τέλος του χρόνου πήρε το πρώτο βραβείο. Στην ίδια Σχολή μελέτησε επίσης σύνθεση, και έργα του έχουν εκτελεσθεί στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Μετά τη δεύτερη χρονιά στο Guildhall School εργάστηκε στη National Opera Covent Garden του Λονδίνου ως μελετητής και βοηθός μαέστρος. Διηύθυνε τόσο στην Αγγλία όσο και σε άλλες χώρες όπερες, συμφωνίες, χοροδράματα κ.α. Το 1980 ο Άγις Ιωαννίδης διορίστηκε μαέστρος της ορχήστρας του κρατικού θεάτρου του Krefeld της Δυτικής Γερμανίας.

Ορχήστρα Νέων

Διετέλεσε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής της Vaasa City Orchestra στη Φινλανδία και των Κρατικών Ορχηστρών Δωματίου και Νέων Κύπρου. Ο Άγις Ιωαννίδης με μεγάλη εμπειρία ως μαέστρος στο εξωτερικό, είναι ο άνθρωπος που πρόσφερε πολλά στις δυο Ορχήστρες της Κύπρου, την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα και την Ορχήστρα Νέων. Ήταν ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός και των δυο. Τον Ιανουάριο του 2005 ανέλαβε εκ νέου τη διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και του Μουσικού Εργαστηρίου της Ορχήστρας, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη του επιπέδου διδασκαλίας των ορχηστρικών οργάνων και γενικά του επιπέδου μουσικής εκτέλεσης στην Κύπρο, θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το 2002 ανέλαβε αντιπρόεδρος του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών.

Παράλληλα εμφανίζεται ως μαέστρος με ευρωπαϊκές ορχήστρες και συγκροτήματα, παρουσιάζοντας και δικά του έργα. Ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία σημείωσε τον Ιανουάριο του 2006 η παγκόσμια πρώτη εκτέλεση του έργου του «Τρίο για Βιολί, Βιολοντσέλο και Πιάνο» στην Brahms Saal του οικήματος της Εταιρείας Φίλων Μουσικής της Βιέννης (Gesellschaft der Musikfreunde), παγκοσμίως γνωστού από τις συναυλίες του Νέου Χρόνου. Το έργο, που ήταν παραγγελία της Εταιρείας Φίλων Μουσικής, παίχτηκε από το διακεκριμένο Altenberg Trio της Βιέννης.



Ο ' Άγις Ιωαννίδης έχει εμφανιστεί ως μαέστρος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες – Ελλάδα, Ρουμανία, Ουγγαρία, Γερμανία, Φινλανδία και Ισπανία – όπως επίσης στην Αίγυπτο και στην Αυστραλία. Οι συνθέσεις του περιλαμβάνουν έργα συμφωνικής μουσικής, μουσικής δωματίου, χορωδιακά και έργα για σόλο φωνή. Έχει αναλάβει ως συνθέτης σημαντικές αναθέσεις για ντοκιμαντέρ και για θέατρο, συνεργαζόμενος με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.