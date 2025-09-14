Η Πάφος αγκαλιάζει τους φοιτητές

Αρκετοί φοιτητές πλέον επιλέγουν την Πάφο για να σπουδάσουν. Η Σιμόνη Τουρκομένη-Κόλλια, Head of Student Affairs μιλάει για την ένταξη των φοιτητών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Οι φοιτητές ανέφερε προέρχονται, πάνω από 25 εθνικότητες, από την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και έρχονται σε επαφή με τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, με τη φύση της επαρχίας, ενώ λαμβάνουν μέρος και σε διάφορες δράσεις. «Η κοινότητα των Παφίων ήταν εξαιρετικά φιλόξενη, αγκαλιάζοντας το AUB-Mediterraneo από την πρώτη ημέρα και ανοίγοντας πόρτες για συνεργατικές πρωτοβουλίες. Οι φοιτητές αισθάνονται την αγάπη και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θεωρούν την Πάφο το νέο τους σπίτι. Από την πλευρά μας, ως γραφείο φοιτητικής μέριμνας, δημιουργούμε συνεχώς ευκαιρίες για να έρθουν σε επαφή με τα πολιτιστικά δρώμενα», εξηγεί για το πανεπιστήμιο σημειώνοντας πως όσο πιο ευτυχισμένοι είναι οι φοιτητές μας στο νέο τους περιβάλλον, τόσο καλύτερα αποδίδουν στις ακαδημαϊκές τους προσπάθειες. «Μαθαίνουν να αγκαλιάζουν όσα συμβαίνουν στην Κύπρο, συμμετέχοντας σε έθιμα που σχετίζονται με τις εορτές και κάνοντας μεγάλες πεζοπορίες στη φύση».

Ομαλή ένταξη

Για το AUB είναι σημαντική η ένταξη των φοιτητών στην κοινότητα της Πάφου καθώς όπως λέει η κ. Σιμόνη «θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη πρακτική τους άσκηση στην Κύπρο. Μερικοί από τους φοιτητές μας ενδιαφέρονται επίσης για μερική απασχόληση αλλά ο νόμος, που δηλώνει ότι οι φοιτητές από χώρες του τρίτου κόσμου έχουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, τους εμποδίζει να επιλέξουν μια θέση ενδιαφέροντος που θα ωφελήσει αμοιβαία τους εργοδότες». Οι προσφερόμενες θέσεις είναι περιορισμένες εξηγεί αναφέροντας πως είναι σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για άρση της απαγόρευσης. Όπως αναφέρει «οι φοιτητές μας είναι εξαιρετικά χαρούμενοι και ευγνώμονες που σπουδάζουν στην Πάφο, δείχνουν μεγάλο ενθουσιασμό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εκτιμούν την ποιότητα ζωής που προσφέρει η πόλη. Έχουν νιώσει ότι η κοινότητα της Πάφου τους έχει αγκαλιάσει, οπότε δεν αισθάνονται ξένοι».

Τι λένε οι φοιτητές

Ο «Π» συνομίλησε και με φοιτητές οι οποίοι αναφέρθηκαν στις σπουδές τους αλλά και στη φοιτητική τους εμπειρία.

Nada Al-Moustapha: «Σπουδάζω ΒΑ Art & Science στην ψυχολογία και καλύπτουμε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, τις γνωστικές διαδικασίες, την ανθρώπινη συμπεριφορά και πολλά άλλα. Τα μαθήματα είναι συναρπαστικά και το πανεπιστήμιο παρέχει πολλές ευκαιρίες για μένα να προσφέρω εθελοντικά στον τομέα μου ως φοιτήτρια και να δώσω πίσω στην κοινότητα. Μου αρέσει η Πάφος, οι νεότεροι άνθρωποι τείνουν να είναι ανοιχτόμυαλοι και να αποδέχονται διαφορετικούς πολιτισμούς και τρόπους ζωής. Μου αρέσει η γαλήνη που προσφέρει η πόλη, αλλά και το γεγονός πως οι άνθρωποι έχουν στενότερη σύνδεση μεταξύ τους. Περισσότερο με εντυπωσίασε η ιστορία της πόλης. Επειδή ο Λίβανος είναι επίσης ένας τόπος με ενσωματωμένα ιστορικά μνημεία, ξέρω πώς να εκτιμήσω τη φυσική ομορφιά της πόλης. Δεν ξέρω αν θα έμενα στην Πάφο μόνιμα, θέλω να επικεντρωθώ στην κλινική ψυχολογία, ειδικά στο συμβουλευτικό κομμάτι. Η ψυχική υγεία είναι ένα ευρύ θέμα που με ιντριγκάρει, γιατί στερείται κάπως αναγνώρισης στους μεσογειακούς πολιτισμούς, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει ένα συνεχιζόμενο στίγμα. Θα ήθελα πολύ να επικεντρώσω τη δουλειά μου τόσο στον Λίβανο όσο και στην Κύπρο, καθώς θα ήθελα να ανταποδώσω στην κυπριακή κοινότητα για τη φιλόξενη ατμόσφαιρα σε αντάλλαγμα για τις γνώσεις και τη βοήθειά μου. Επίσης, στοχεύω σε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα για να ενισχύσω περαιτέρω την εμπειρία και την αξιοπιστία μου και θα ήθελα πολύ να συνεχίσω στην Κύπρο. Επί του παρόντος, προσφέρω πίσω μέσω του εθελοντισμού στο Ίδρυμα Μαργαρίτα Λιασίδου στη Γεροσκήπου, στην Πάφο και έχει ενισχύσει τις γνώσεις μου σχετικά με την επιτόπια εργασία με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι ένα δώρο σε αυτόν τον κόσμο.

Reine Hassan: «Ήρθα στην Πάφο για να συνεχίσω το πτυχίο μου στη διοίκηση επιχειρήσεων στο AUB Mediterraneo. Αφού έφτασα για πρώτη φορά, παρατήρησα ότι η Πάφος είχε ένα πολύ ήρεμο και ζωντανό περιβάλλον και έναν εξαιρετικά πλούσιο πολιτισμό. Βρήκα τη ζωή στην Πάφο πολύ εύκολη και με τη βοήθεια του πανεπιστημίου μου μπόρεσα να αποκτήσω ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση σε πολλές εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη. Έμεινα έκπληκτη με την εύκολη πρόσβαση τόσο στις παραλίες όσο και στα βουνά, και ιδιαίτερα με την ασφάλεια της Πάφου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποδοσφαιρικός όμιλος της πόλης Pafos FC ακμάζει στον τομέα του αθλητισμού, θα έλεγα ότι η Πάφος έχει ένα πολύ λαμπρό μέλλον, επίσης επειδή είναι πολύ τεχνολογικά προσανατολισμένη σε σχέση με άλλες πόλεις. Βρήκα επίσης πολύ βολικό το πώς η Πάφος είναι ένας εκπαιδευτικός κόμβος, με τις προσδοκίες πολλών νέων μαθητών τα επόμενα χρόνια».

Maraki Assefa: «Αυτή τη στιγμή είμαι δευτεροετής προπτυχιακή φοιτήτρια που σπουδάζει βιομηχανική μηχανική. Η Πάφος λειτουργεί σαν μια μικρή, διασυνδεδεμένη κοινότητα, διατηρώντας παραδοσιακές κοινωνικές αξίες, ενώ επηρεάζεται όλο και περισσότερο από διεθνείς κοινότητες, φοιτητές και επιχειρήσεις. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο για την Πάφο και η εμπειρία μου στο AUB Mediterraneo είναι το γεγονός ότι μπόρεσα να ταιριάξω άνετα εδώ. Δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Βλέπω το μέλλον μου ως κάτι ισχυρό αλλά απαιτητικό - ένα μονοπάτι όπου περιμένω πολλά από τον εαυτό μου, με στόχο να οδηγήσω, να οικοδομήσω και να πετύχω τόσο με σκοπό όσο και με καρδιά. Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά είμαι αποφασισμένη να το κάνω ουσιαστικό και επιδραστικό».

Shane Bernard: «Σπουδάζω bachelor's of Arts στη φιλοσοφία, την πολιτική και τα οικονομικά. Είναι αρκετά διαφορετική η Πάφος όχι μόνο όσον αφορά τις εθνικότητες αλλά και τις καθημερινές εμπειρίες. Δεν είναι πολύ εύκολο να μπορείς να ταιριάξεις ή ακόμα και να θεωρείς τον εαυτό σου μέρος της κοινωνίας. Προφανώς, συναντάς και σπουδαίους ανθρώπους, ανθρώπους που είναι καλοί, ευγενικοί και πολύ σεβαστοί. Με εντυπωσίασαν τα ηλιοβασιλέματα της Πάφου, τα αγαπώ και τα λατρεύω απόλυτα. Εκτός από μερικές λακκούβες, είναι εκπληκτικό για βόλτες με μοτοσυκλέτα. Μη δημοφιλής άποψη, αλλά η οδήγηση δεν είναι τόσο κακή όσο η φήμη που έχουν οι οδηγοί εδώ! Δεν είμαι σίγουρος για το μέλλον μου στην Κύπρο. Ως φοιτητής, υπήκοος τρίτης χώρας, είναι δύσκολο να βρω ευκαιρίες απασχόλησης που ευθυγραμμίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές μου. Αυτή η αβεβαιότητα καθιστά δύσκολο να οραματιστούμε μακροπρόθεσμες προοπτικές στο νησί».