Γιόρτασε τον Τρύγο η Παναγιά με πάτημα σταφυλιών και παλουζέ (εικόνες)

Την διαδικασία του τρύγου είχαν την ευκαιρία να δούν από κοντά ντόπιοι και ξένοι που επισκέφτηκαν το 5ο Φεστιβάλ Τρύγου Παναγιάς που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στην πλατεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Παναγιάς στην Πάφο. Ο Σεπτέμβριος ως μήνας του τρύγου αποτελεί μήνας γιορτής για την Παναγιά της επαρχίας Πάφου που γιόρτασε τον τρύγο και όλα τα παράγωγα από σταφύλι με ένα μοναδικό παραδοσιακό φεστιβάλ που διοργανώνει φέτος για 5η χρονιά.

Τρύγος σε αμπελώνα εντός του χωριού

Το φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παναγιάς και τον Σύνδεσμο Αποδήμων, περιλάμβανε τρύγο σε αμπελώνα εντός του χωριού, πάτημα σταφυλιών, παραδοσιακούς χορούς, καθώς και περίπτερα με παραδοσιακά προϊόντα, φαγητό και ποτό. Η μετάβαση στον αμπελώνα για τον τρύγο και το μάζεμα των σταφυλιών έγινε με συνοδεία μουσικής και με τρία χαριτωμένα γαιδουράκια που μετέφεραν κοφίνια για την τοποθέτηση των σταφυλιών. Η διαδρομή ξεκίνησε από την πλατεία του χωριού και μέσα από τα δρομάκια της Παναγιάς όλοι οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φτάσουν στον αμπελώνα και να μαζέψουν σταφύλια τα οποία τοποθέτησαν στα κοφίνια.

Το παρών του σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της Παναγιάς του 5ου Φεστιβάλ Τρύγου έδωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ο οποίος επικεντρώθηκε και στο μάζεμα του σταφυλιού από τους αμπελώνες της Παναγιάς αναφερόντας παράλληλα πως το φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία για ντόπιους και ξένους να γνωρίσουν την αυθεντική Κύπρο.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέας Γρηγορίου σε δηλώσεις του ανέφερε πως η κοινότητα της Παναγιάς, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμπελοχώρια της Κύπρου με εξαιρετικό αμπελώνα που παράγουν ποιοτικά σταφύλια και για σκοπούς υλοποίησης αλλά και για επιτραπέζια κατανάλωση. Το φετινό φεστιβάλ, συνέχισε ο κ. Γρηγορίου, αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παναγιάς και τους άλλους φορείς της κοινότητας για να αναδείξουν αυτή την δραστηριότητα της κοινότητας.

Ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων Χαράλαμπος Χριστοφίνας που παρέστη στο 5ο Φεστιβάλ Τρύγου Παναγιάς σημείωσε πως αυτές οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν την πλούσια κληρονομιά μας αλλά και τους ανθρώπους αυτού του τόπου. Ακολούθως ευχαρίστησε όλους τους διοργανωτές και εξέφρασε την επιθυμία ο κόσμος να επισκέπτεται αυτές τις εκδηλώσεις αυτά τα φεστιβάλ που αναδεικνύουν τόσο την παράδοση μας αλλά την επαφή τους με την ύπαιθρο. Στόχος μας είναι η ύπαιθρος επιτέλους να ανακάμψει, κατέληξε.

Ο Σάββας Νικολάου πρόεδρος του Κ.Σ. Παναγιάς, ανέφερε πως η κοινότητα Παναγιάς εκτός από το ιστορικό κομμάτι που έχει να αναδείξει στην χώρα μας αναδεικνύει και αυτό το γεωργικό κομμάτι το αμπέλι στο σταφύλι και τα παράγωγα του σταφυλιού, κρασί, ζιβανία και λοιπά. Αυτή η εκδήλωση συνέχισε, αποτελεί μια προσπάθεια « για να αναδείξουμε την διαδικασία του τρυγητού σε αμπελώνα, να δούν ξένοι και ντόπιοι επισκέπτες , να μαθαίνουν οι μικρότεροι κι να θυμούνται οι παλαιότεροι τις διαδικασίες που γίνονταν παλιά». Ακολούθως ευχαρίστησε θερμά το Υφυπουργείο Τουρισμού και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό κ. Κώστα Κουμή που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, το Υπουργείο Γεωργίας που είναι πάντα δίπλα τους αλλά και τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων.

Αν και αυτές οι προσπάθειες μας, στηρίζονται είπε ο κ. Νικολάου εντούτοις συνέχισε, «θέλουμε περισσότερη στήριξη σε αυτά τα δρώμενα γιατί είναι αυτά, που θα κρατήσουν τα απομακρυσμένα χωριά μας ζωντανά και αυτά θα συνεχίσουν να κρατούν τον πολιτισμό μας να θυμούμαστε πώς γίνονται οι παλιές διαδικασίες στα χωριά μας και να φέρουμε τον τουρισμό πιο κοντά στην ύπαιθρο». Στην πλατεία του Κοινοτικού Συμβουλίου ακολούθησε το πάτημα των σταφυλιών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς Κυπριακούς και Νησιώτικους αλλά στο κέντρο της πλατείας της Παναγιάς στήθηκαν περίπτερα με παραδοσιακά προϊόντα, φαγητό και ποτό. Προσφέρθηκε επίσης σταφύλι, κρασί και παλουζές. Το καλλιτεχνικό μέρος του φεστιβάλ ανέλαβαν η Άντρη Καραντώνη στο τραγούδι και το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Χατζημιχαήλ. Η είσοδος ήταν δωρεάν ενώ προσφέρθηκε σταφύλι, κρασί και παλουζές.