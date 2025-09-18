Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Ο Βορκάς απαντά για διαχωρισμό εξουσιών Γ. Εισαγγελέα και παραίτηση Στεφάνου (ηχητικό)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ

Header Image

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, μιλώντας σήμερα στον Πολίτη 107.6 & 97.6, διευκρίνισε ότι η πρόσκληση από την επιτροπή Νομικών της Βουλής ήταν στον ίδιο προσωπικά.

 

kateliadi@politis.com.cy

Απαντήσεις αναφορικά με τη θέση/στάση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) στο θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΔΣ, Μιχάλης Βορκάς. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Βορκάς, εμφανίστηκε -στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, με 14σέλιδο υπόμνημα- να στηρίζει τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος διαφωνεί με το διαχωρισμό εξουσιών. Μετά από αυτό, ο γνωστός ποινικολόγος Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε επιστολή παραίτησης από την προεδρία της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης του ΠΔΣ, επειδή ως η αρμόδια Επιτροπή δεν ρωτήθηκε για τις απόψεις της για το ζήτημα. Χθες, Τετάρτη 17/9/2025, ο Δικηγορικός Σύλλογος -σε ανακοίνωσή του- αναφέρει ότι ο πρόεδρος του ΔΣ του ΠΔΣ εξέφρασε προκαταρκτικές απόψεις και προβληματισμούς για το εν λόγω θέμα. «Η τελική απόφαση και τοποθέτηση του ΠΔΣ επί των λόγω νομοσχεδίων θα ληφθεί αφού ληφθούν και οι θέσεις των διάφορων επιστημονικών επιτροπών που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς των θεμάτων συζήτησης ανάλογα, και τεθεί το θέμα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ για λήψη απόφασης επί του θέματος. Η οποιαδήποτε απόφαση θα κοινοποιηθεί στα μέλη μας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μιχάλης Βορκάς, μιλώντας σήμερα στον Πολίτη 107.6 & 97.6, επεσήμανε ότι η πρόσκληση από την επιτροπή Νομικών της Βουλής ήταν στον ίδιο προσωπικά, για να τοποθετηθεί επί του θέματος, και γι αυτό, το καλοκαίρι, προχώρησε σε εκτενή μελέτη της νομοθεσίας και σχετικών γνωματεύσεων. Διευκρίνισε δε πως η θέση του δεν αποτελεί προσωπική άποψη, αλλά κοινοποιήθηκε και έτυχε ενημέρωσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου και οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων. Πρόσθεσε ότι στην επιτροπή Νομικών της Βουλής σημείωσε τους κινδύνους αντισυνταγματικότητας, ιδιαίτερα αναφορικά με το «Δίκαιο της Ανάγκης».

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Βορκά στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 
 
 
 
 
 

Tags

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited