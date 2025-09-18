Ο Βορκάς απαντά για διαχωρισμό εξουσιών Γ. Εισαγγελέα και παραίτηση Στεφάνου (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Απαντήσεις αναφορικά με τη θέση/στάση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (ΠΔΣ) στο θέμα του διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΔΣ, Μιχάλης Βορκάς. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Βορκάς, εμφανίστηκε -στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, με 14σέλιδο υπόμνημα- να στηρίζει τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος διαφωνεί με το διαχωρισμό εξουσιών. Μετά από αυτό, ο γνωστός ποινικολόγος Στέφανος Στεφάνου, απέστειλε επιστολή παραίτησης από την προεδρία της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης του ΠΔΣ, επειδή ως η αρμόδια Επιτροπή δεν ρωτήθηκε για τις απόψεις της για το ζήτημα. Χθες, Τετάρτη 17/9/2025, ο Δικηγορικός Σύλλογος -σε ανακοίνωσή του- αναφέρει ότι ο πρόεδρος του ΔΣ του ΠΔΣ εξέφρασε προκαταρκτικές απόψεις και προβληματισμούς για το εν λόγω θέμα. «Η τελική απόφαση και τοποθέτηση του ΠΔΣ επί των λόγω νομοσχεδίων θα ληφθεί αφού ληφθούν και οι θέσεις των διάφορων επιστημονικών επιτροπών που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς των θεμάτων συζήτησης ανάλογα, και τεθεί το θέμα ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΔΣ για λήψη απόφασης επί του θέματος. Η οποιαδήποτε απόφαση θα κοινοποιηθεί στα μέλη μας» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μιχάλης Βορκάς, μιλώντας σήμερα στον Πολίτη 107.6 & 97.6, επεσήμανε ότι η πρόσκληση από την επιτροπή Νομικών της Βουλής ήταν στον ίδιο προσωπικά, για να τοποθετηθεί επί του θέματος, και γι αυτό, το καλοκαίρι, προχώρησε σε εκτενή μελέτη της νομοθεσίας και σχετικών γνωματεύσεων. Διευκρίνισε δε πως η θέση του δεν αποτελεί προσωπική άποψη, αλλά κοινοποιήθηκε και έτυχε ενημέρωσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου και οι πρόεδροι των τοπικών συλλόγων. Πρόσθεσε ότι στην επιτροπή Νομικών της Βουλής σημείωσε τους κινδύνους αντισυνταγματικότητας, ιδιαίτερα αναφορικά με το «Δίκαιο της Ανάγκης».

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Βορκά στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: