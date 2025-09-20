Πυροβολισμοί εναντίον αυτοκινήτου 36χρονου στη Λεμεσό

Υποθεση ρίψης πυροβολισμών εναντίον αυτοκινήτου 36χρονου στη Λεμεσό διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 10.00 το βράδυ χθες Παρασκευή λήφθηκε πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών στο χωριό Φοινικάρια της επαρχίας Λεμεσού.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι, οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν γύρω στις 6.00 το απόγευμα χθες εναντίον οχήματος 36χρονου, ενώ βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης, του σπιτιού του.

Ο ιδιοκτήτης δεν έχει εντοπιστεί ακόμη και τα μέλη του ΤΑΕ που διερευνούν την υπόθεση, καταβάλλουν προσπάθειες για να επικοινωνήσουν μαζί του.