Δύο συλλήψεις για άγρια ληστεία σε σπίτι στη Λευκωσία

Οι δράστες εισέβαλαν τα μεσάνυχτα με ρόπαλα και μαχαίρια, απείλησαν τους ενοίκους και τραυμάτισαν έναν από αυτούς

Δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 45 ετών, συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, επίθεσης με πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και κατοχής και μεταφοράς επιθετικού οργάνου.

Εναντίον του 31χρονου και του 45χρονου προέκυψε μαρτυρία κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, βάσει της οποίας εκδόθηκαν εναντίον τους δικαστικά εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2025, αριθμός προσώπων παραβίασαν τις εισόδους και εισήλθαν σε οικία στη Λευκωσία, κρατώντας ρόπαλα και μαχαίρια. Οι δράστες φέρονται να προκάλεσαν ζημιές στην οικία και σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στην αυλή, ενώ φέρονται επίσης να επιτέθηκαν και να τραυμάτισαν ένα από τους ενοίκους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

