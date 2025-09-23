ΠΕΡΠΑΤΩ για την Τρίτη Ηλικία

Με βαθιά συγκίνηση και αληθινή περηφάνια σας καλούμε να ενώσουμε τις φωνές και τα βήματά μας στη «Διεθνή Πορεία Αγάπης» για την Τρίτη Ηλικία, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00 π.μ., στο γραφικό χωριό Φοινί.

Η 5η «Διεθνής Πορεία Αγάπης» τελεί υπό την αιγίδα του Seniors' Union (ESU) και αποτελεί ένα διεθνές κάλεσμα σεβασμού & αγάπης για τους ανθρώπους που με τον αγώνα και τη σοφία τους οικοδόμησαν τον κόσμο μας. Η πορεία συνδιοργανώνεται από την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου (ΟΠΡΕΠΟ), το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φοινιού (ΣΚΕΦ), το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και την πολύτιμη στήριξη θεσμών και φορέων που αγκαλιάζουν την Τρίτη Ηλικία όπως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Αστυνομία Κύπρου.

Η όλη δράση αποτελεί μια προσπάθεια αφύπνισης και ευαισθητοποίησης του κοινού προς τους ηλικιωμένους μας και των ατόμων με αναπηρίες όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όπου η προσβασιμότητα και οι συνθήκες διαβίωσης είναι δύσκολες.

Η ενίσχυση και στήριξη της Περιφερειακής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων της κοινότητας μέσω της «Πορείας Αγάπης», έχει καταστεί θεσμός για τα επόμενα χρόνια. Με την ευχή κάθε χρόνο να συμμετέχουν, όλο και περισσότερα οργανωμένα σύνολα και εθελοντές στηρίζοντας τους ηλικιωμένους μας. Μέσω της «Πορείας Αγάπης» υποστηρίζονται ευάλωτες ομάδες της ευρύτερης περιοχής των ορεινών κοινοτήτων μέσα από τα υφιστάμενα και μελλοντικά προγράμματα Κοινοτικής Ευημερίας της Περιφερειακή Στέγης Ηλικιωμένων και αναπήρων Φοινιού.

Αφιερωμένη στην 3η ηλικία η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Η «Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων» υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, τιμώντας τους ηλικιωμένους μας, επισημαίνοντας παράλληλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στην «Πορεία Αγάπης», δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Φοινιώτες (ντόπιους και απόδημους), σε εθελοντές, και φίλους της κοινότητάς μας, καθώς και σε όλους κάτοικους των ορεινών κοινοτήτων αλλά και Παγκύπρια να λάβουν μέρος, καλύπτοντας συνολική απόσταση 2χλμ από το προαύλιο του ΣΚΕ Φοινιού προς το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων.

Η «Πορεία Αγάπης» περιλαμβάνει:

Πορεία 2χλμ. (πεζοπορία, περίπατο), από το προαύλιο του ΣΚΕ Φοινιού προς το εξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων

Από τις η ώρα 09:00 π.μ. θα γίνουν έγραφες και θα μοιραστούν φανέλες καπέλα και γιλέκα για τους Πεζοπόρους

Η εκκίνηση της πορείας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 09:45 - 10:00 π.μ.

Όλοι οι πεζοπόροι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν πεζοί ή/και με αυτοκίνητο μαζί με τοις οικείους τους.

Στο μέσο της διαδρομής, στην περιοχή «Βούρνες», θα λειτουργήσουν ιατρικές υπηρεσίες και πρώτες βοήθειες. Εθελοντές θα διαθέτουν μπουκαλάκια νερού στους πεζοπόρους.

Για τους πεζοπόρους μας που θα συμμετάσχουν στην πορεία και θα τερματίσουν στο προαύλιο των Αγίων Αναργύρων το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Εκ μέρους της « Εκκλησιαστικής Επιτροπής Φοινιού », θα τελεστεί δέηση.

», θα τελεστεί δέηση. θα ακολουθήσει γιορτή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και απονομή πλακετών.

Θα προσφέρετε Δωρεάν ζεστός παραδοσιακός ππαλουζές (μουσταλευριά) από τους εθελοντές της ομάδας του ΣΚΕΦ.

Για την ασφάλεια των εθελοντών η Αστυνομία Κύπρου θα φροντίσει για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας της όλης διαδρομής.

Διοργανωτές:

#walk4elders, #run4elders #bike4elders