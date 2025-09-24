Εγκαινιάσθηκε το αναβαθμισμένο Κολυμβητήριο Λευκωσίας (φώτο)

Τα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Δημοτικού και Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας τέλεσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναφέροντας ότι το έργο αποτελεί μια σημαντική επένδυση στις αθλητικές υποδομές της πρωτεύουσας και της χώρας, καθώς και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του κράτους να προσφέρει στους πολίτες σύγχρονους και πρωτίστως ασφαλείς χώρους άθλησης.

"Το δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας και ολόκληρη η Επαρχία απέκτησε ξανά έναν χώρο προπόνησης και ψυχαγωγίας, μια σύγχρονη και υψηλών προτύπων υποδομή, που θα προσφέρει στους νέους μας κίνητρα, για να στραφούν στον αθλητισμό, στηρίζοντας ταυτόχρονα τη δράση και τις προπονητικές ανάγκες αθλητικών σωματείων της πρωτεύουσας", ανέφερε ο ΥΠΕΣ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εργασιών περιλάμβανε τη συνολική ανακατασκευή όλων των κολυμβητικών δεξαμενών και των εξωτερικών χώρων, την κατασκευή νέου κτιρίου υπηρεσιών στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος, γεγονός που αποτελεί «σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι στο επόμενο στάδιο, με την αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, την ενεργειακή αναβάθμιση και την εγκατάσταση νέων υποδομών, θα διασφαλιστεί ότι το Κολυμβητήριο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις για τις επόμενες δεκαετίες.

Στην ομιλία του ο ΥΠΕΣ αναφέρθηκε και σε άλλους σχεδιασμούς που προωθεί η Κυβέρνηση, όπως την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων υποδομών άθλησης, που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές όσο και στους πολίτες για σκοπούς ψυχαγωγίας και διαμόρφωση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, με σκοπό την ενδυνάμωση των αρχών του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας.

Αναφέρθηκε επίσης σε σχεδιασμούς για αύξηση του αριθμού και την ενίσχυση του θεσμού των αθλητικών σχολείων, επενδύοντας στη διά βίου άσκηση, την καλλιέργεια του πνεύματος και του σώματος, με στόχο την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και τη δημιουργία ενεργών πολιτών και ενίσχυση του αγωνιστικού αθλητισμού, έτσι ώστε να αναπτύξουμε για τους αθλητές μας τις αναγκαίες για αυτούς συνθήκες, για διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ