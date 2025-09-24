Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

14 χρόνια φυλάκιση σε 19χρονη για εισαγωγή κοκαΐνης (εικόνα)

Το Κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε νεαρή που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Ποινή φυλάκισης 14 ετών επέβαλε σήμερα το Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 19χρονη, η οποία κρίθηκε ένοχη για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης στην Κύπρο.

Η 19χρονη συνελήφθη, στις 25 Ιουνίου 2025, μετά την άφιξή στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από το εξωτερικό. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών της, από τελωνειακούς λειτουργούς, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13 συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους οκτώ κιλών και 760 γραμμαρίων.

Η έρευνα και ο εντοπισμός των ναρκωτικών εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές για αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας).

