Σοβαρά τραυματισμένη 25χρονη μετά το τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο

Λόγω του τροχαίου στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού έκλεισαν, για σχεδόν δύο ώρες, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 25χρονη, η οποία παρασύρθηκε από όχημα, ενώ είχε εξέλθει αυτοκινήτου, μετά από ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, παρά την έξοδο Καντού. Λόγω του τροχαίου έκλεισαν, για σχεδόν δύο ώρες, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη με συνοδηγό συνομήλικη της, προσέκρουσε στο τσιμεντένιο προστατευτικό, που βρίσκεται στη μέση του αυτοκινητόδρομου, και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα.

Η συνοδηγός, σύμφωνα με τις εξετάσεις της Τροχαίας, εξήλθε του οχήματος για να δει τη ζημιά και τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για περίθαλψη, με την κατάσταση της να χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν, για περίπου δύο ώρες, και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με τους οδηγούς, που κατευθύνονταν προς Λεμεσό, να χρησιμοποιούν την έξοδο Καντού.

Μετά από καθαρισμό του δρόμου, η τροχαία κίνηση διεξάγεται πλέον κανονικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

