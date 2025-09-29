Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» προσέφερε €50.000 στους πυρόπληκτους ορεινής Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στήριξη σε εννέα οικογένειες με παιδιά που έχασαν τα σπίτια τους ή έχουν αυξημένες ανάγκες

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» προσέφερε συνολικά 50.000 ευρώ στους πυρόπληκτους στην ορεινή Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, ο Σύνδεσμος προσέφερε σε εννέα οικογένειες με παιδιά, που υποδείχθηκαν από τους κοινοτάρχες των χωριών και που πλήγηκαν, είτε επειδή έχασαν την πρώτη τους κατοικία είτε έχουν πάρα πολλές ανάγκες, από 5.000 ευρώ στην κάθε μία.

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος προσέφερε συνολικά 45.000 ευρώ στις εννέα οικογένειες καθώς και 5.000 ευρώ στον έρανο που διεξάγει για τους πυρόπληκτους το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), του οποίου το «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» είναι μέλος.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, Λευτέρης Περικλή, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου και οι Κοινοτάρχες Κοιλανίου, Βάσας Κοιλανίου, Λόφου, Βουνίου και Αγίου Θεράποντος.

ΚΥΠΕ

