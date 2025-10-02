Αντίθετος ο Δήμος Αραδίππου σε εργοστάσιο πυρόλυσης στην Κόσιη

Αντίθετος είναι ο Δήμος Αραδίππου στην κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου πυρόλυσης και διύλισης συγκεκριμένης εταιρείας στην περιοχή Κόσιης, σημειώνοντας πως οι ανησυχίες των κατοίκων και των Τοπικών Αρχών δεν έχουν τύχει της δέουσας απάντησης από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα, αφού όπως υποστηρίζει, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έφερε ένσταση στην κατασκευή και λειτουργία του έργου υπό συγκεκριμένους όρους.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου, εξουσιοδοτήθηκε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία, να επικοινωνήσει με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, καθώς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει εκ νέου απαντήσεις για το θέμα και να υπογραμμίσει την πάγια αντίθεση του Δήμου στη χωροθέτηση τέτοιου είδους αναπτύξεων στην Κόσιη.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου αναφέρεται ότι «σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρία με θέμα τη Γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος σχετικά με το έργο «Κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου πυρόλυσης και διύλισης της εταιρείας ALPHAKAT Holdings International Ltd στην Κόσιη της επαρχίας Λάρνακας».

Το Συμβούλιο «έλαβε υπόψη το Υπόμνημα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2025, το οποίο συνυπογράφουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας, στο οποίο εκφράζεται έντονη αντίθεση για τη χωροθέτηση Μονάδων Παραγωγής Ασφαλτικού Σκυροδέματος και Εργοστασίου Πυρόλυσης στην Κόσιη, λόγω σοβαρών περιβαλλοντικών και υγειονομικών κινδύνων».

Ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο «έλαβε υπόψη την επιστολή του Δημάρχου Αραδίππου Χριστόδουλου Πάρτου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2025, με την οποία ζητήθηκε ο αποχαρακτηρισμός της Βιομηχανικής Ζώνης Β2 στην Κόσιη και η επαναφορά της σε Ζώνη Γ3, λόγω της υπερβολικής συγκέντρωσης βαριών βιομηχανιών και της ήδη βεβαρημένης κατάστασης της περιοχής. Επίσης λήφθηκε υπόψη η Γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2025, που υπογράφει ο Αλέξανδρος Κονναρής εκ μέρους του Διευθυντή, η οποία δεν φέρει ένσταση στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, υπό συγκεκριμένους όρους, παρά τις αρνητικές τοποθετήσεις του Δήμου Αραδίππου και των κατοίκων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου «αποφάσισε ομόφωνα όπως επαναβεβαιώσει τις θέσεις του Δήμου, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί με τις πιο πάνω επιστολές και υπομνήματα και να αναδείξει για ακόμη μια φορά ότι οι ανησυχίες των κατοίκων και των τοπικών αρχών δεν έχουν τύχει της δέουσας απάντησης από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα».

Ακόμα «ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Χριστόδουλο Πάρτου να επικοινωνήσει άμεσα με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να ζητήσει εκ νέου απαντήσεις και να υπογραμμίσει την πάγια αντίθεση του Δήμου στη χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων στην Κόσιη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου «η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα δημοσιοποιηθεί προς ενημέρωση των πολιτών».

ΚΥΠΕ