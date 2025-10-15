Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Επισκέφθηκε 22 φορές την Αγία Νάπα - Ανακυρήχθηκε «Πρέσβειρα Τουρισμού»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Olga Podbreznik τιμήθηκε από τον Δήμο

Τακτική επισκέπτρια από τη Σλοβενία ανακηρύχθηκε από τον Δήμαρχο κ. Χρίστο Ζαννέττου «Πρέσβειρα του Τουρισμού» της Αγίας Νάπας για τις 22 επισκέψεις της (English text follows).

Ο λόγος για την Olga Podbreznik  από τη Σλοβενία, η οποία επισκέφθηκε την Αγία Νάπα 22 φορές και με αφορμή αυτού του γεγονότος, τιμήθηκε από το Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Χρίστο Ζαννέττου με αναμνηστική πλακέτα και με το έμβλημα του «Πρέσβη του Τουρισμού», σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025, στο χώρο υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου.

Ο κ. Ζαννέττου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την τιμώμενη για τη σταθερή  προτίμησή της στην Αγία Νάπα ως τουριστικό προορισμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας πλέον δεν την θεωρεί επισκέπτρια αλλά δημότισσα της Αγίας Νάπας.

Tags

τουρισμόςΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα