Επισκέφθηκε 22 φορές την Αγία Νάπα - Ανακυρήχθηκε «Πρέσβειρα Τουρισμού»

Τακτική επισκέπτρια από τη Σλοβενία ανακηρύχθηκε από τον Δήμαρχο κ. Χρίστο Ζαννέττου «Πρέσβειρα του Τουρισμού» της Αγίας Νάπας για τις 22 επισκέψεις της (English text follows).

Ο λόγος για την Olga Podbreznik από τη Σλοβενία, η οποία επισκέφθηκε την Αγία Νάπα 22 φορές και με αφορμή αυτού του γεγονότος, τιμήθηκε από το Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Χρίστο Ζαννέττου με αναμνηστική πλακέτα και με το έμβλημα του «Πρέσβη του Τουρισμού», σε σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025, στο χώρο υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου.

Ο κ. Ζαννέττου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την τιμώμενη για τη σταθερή προτίμησή της στην Αγία Νάπα ως τουριστικό προορισμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας πλέον δεν την θεωρεί επισκέπτρια αλλά δημότισσα της Αγίας Νάπας.