Pop Up Talks «Pathfinders – Ανθρώπινα Μονοπάτια»

Ένα απόγευμα έμπνευσης, κρασιού και μελωδιών στο Οινοποιείο Ζαμπάρτα

Το Pop Up Talks, που παρουσιάζεται από τη Cyta, επιστρέφει με το 6ο κατά σειρά event του, με τίτλο “Pathfinders – Ανθρώπινα Μονοπάτια”, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 17:00, στο Οινοποιείο Ζαμπάρτα στον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού.

Μια βραδιά αφιερωμένη σε ιστορίες ανθεκτικότητας, έμπνευσης και ανθρώπινης δύναμης, μέσα από τις αφηγήσεις τριών ξεχωριστών προσωπικοτήτων που χαράσσουν το δικό τους μονοπάτι.

Οι Ομιλητές:

Μάρκος Ζαμπάρτας – Οινοποιός, Γενικός Διευθυντής Οινοποιείου Ζαμπάρτα

«Ανθεκτικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο: 20 χρόνια Οινοποιείο Ζαμπάρτας» Μια αναδρομή στην πορεία του οινοποιείου και στους ανθρώπους που το καθόρισαν, μέσα από δύο δεκαετίες εξέλιξης και προκλήσεων.

«Τελικά, τι μας δίνει δύναμη στη ζωή;» Μια στοχαστική προσέγγιση γύρω από τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις που μας επιτρέπουν να αντέχουμε, να εξελισσόμαστε και να προχωρούμε.

«Η πορεία τζ̆’ η γνωριμία με τον τόπον μας» Ένα μουσικό και βιωματικό ταξίδι μέσα από τις ρίζες, τις μνήμες και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με wine tasting και ξενάγηση στο οινοποιείο, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια εμπειρία που συνδυάζει έμπνευση, ανθρώπινη σύνδεση και κυπριακή παράδοση.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και η συμμετοχή γίνεται μόνο κατόπιν δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας https://goexyde.com/popuptalks6

Το 6ο Pop Up Talks: Ιστορίες που Εμπνέουν - “Pathfinders - Ανθρώπινα Μονοπάτια” παρουσιάζει η Cyta, με Στρατηγικό Συνεργάτη τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Inspirational Partner τα συμπληρώματα διατροφής HealthAid και Υποστηρικτή την Thermomix Kobold.

Η φιλοξενία της εκδήλωσης παρέχεται από το Οινοποιείο Ζαμπάρτα.

PR Supporter: MSPS & Creative Partner: appios creative studio.