Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλήττει τις Φιλιππίνες χώρα με ριπές 230 χλμ – «Τρέμει η γη» (video)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Θάνατος 30χρονης στη Λεμεσό: Υπόθεση φόνου διερευνά η Αστυνομία - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις των ιατροδικαστών - Η νενομισμένη νεκροτομή θα διενεργηθεί αύριο το πρωί.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό με θύμα την VICTORY OSARUMEN THOMPSON, 30 ετών από τη Νιγηρία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10.30 σήμερα το πρωί λήφθηκε πληροφορία για νεκρό πρόσωπο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις ενώ κλήθηκαν επίσης και οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, η 30χρονη φέρει κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος της, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών και στο πλαίσιο αξιολόγησης μαρτυριών και στοιχείων, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, δύο 24χρονες και μια 35χρονη, όλες ομοεθνείς μεταξύ τους.

Οι τρείς συλληφθείσες ανακρίθηκαν και προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Η νενομισμένη νεκροτομή θα διενεργηθεί αύριο το πρωί ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΦΟΝΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα