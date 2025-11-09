Θάνατος 30χρονης στη Λεμεσό: Υπόθεση φόνου διερευνά η Αστυνομία - Χειροπέδες σε τρεις γυναίκες

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διαπράχθηκε σήμερα το πρωί στη Λεμεσό με θύμα την VICTORY OSARUMEN THOMPSON, 30 ετών από τη Νιγηρία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 10.30 σήμερα το πρωί λήφθηκε πληροφορία για νεκρό πρόσωπο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λεμεσό.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή για εξετάσεις ενώ κλήθηκαν επίσης και οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου για αυτοψία.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, η 30χρονη φέρει κακώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος της, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών και στο πλαίσιο αξιολόγησης μαρτυριών και στοιχείων, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, δύο 24χρονες και μια 35χρονη, όλες ομοεθνείς μεταξύ τους.

Οι τρείς συλληφθείσες ανακρίθηκαν και προέβαλαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Η νενομισμένη νεκροτομή θα διενεργηθεί αύριο το πρωί ενώ το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.