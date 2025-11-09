Θάνατος 30χρονης στη Γερμασόγεια: Αναζητά απαντήσεις η αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας γύρω από τον θάνατο 30χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα στην περιοχή Ποταμού Γερμασόγειας στη Λεμεσό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στη σκηνή έσπευσαν ιατροδικαστές και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού για επιτόπιες έρευνες. Η γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο, γεγονός που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σε δηλώσεις του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι γύρω στις 11 το πρωί η Αστυνομία ενημερώθηκε από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων πως γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Όπως είπε, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η γυναίκα χρήζουν διερεύνησης, ενώ δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Πρόσθεσε ότι η γυναίκα διέμενε το τελευταίο διάστημα στο διαμέρισμα μαζί με άλλα πρόσωπα, ενώ διενεργούνται εξετάσεις από τους ιατροδικαστές για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες του politis.com.cy ήδη ανακρίνονται οι συγκάτοικοι της 30χρονης που εκφράζουν συγκεκριμένους ισχυρίσμους για τις συνθήκες θανάτου της 30χρονης. Τα εν λόγω πρόσωπα διέμειναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μόλις τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.