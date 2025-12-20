Σήμα κινδύνου για τις φυλακές από τον Σύνδεσμο Δικαιωμάτων Φυλακισμένων

Άμεσα και δραστικά κατ' εξαίρεση μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης στις φυλακές ζητά από την Κυβέρνηση ο Σύνδεσμος Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων, σε συνάντηση που πραγματοποίησε την Πέμπτη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κωνσταντίνο Φυτιρή, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Αλέξανδρος Κληρίδης.

Σε ανακοίνωση του Συνδέσμου, αναφέρεται ότι "η παρούσα κατάσταση είναι επείγουσα" και θα πρέπει να κηρυχθεί ως τέτοια και να ανακοινωθούν "άμεσα, έκτακτα, δραστικά και κατ' εξαίρεση μέτρα" για τους επόμενους έξι μήνες, ώστε να επιτραπεί στη Διεύθυνση των Φυλακών να χαράξει μια πολιτική σωστού σωφρονισμού.

Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι υπάρχει μηδενική ανοχή στην απώλεια ζωής. "O κάθε θάνατος στις Κεντρικές Φυλακές είναι ακύρωση της ίδιας της Δημοκρατίας", αναφέρει.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος ζητά να εφαρμοστεί οριζόντια η προεδρική Χάρη Χριστουγέννων, σε μια προσπάθεια όχι απλώς να απολυθούν όσοι θα απολύονταν, αλλά να επωφεληθούν όσοι περισσότεροι γίνεται από τη μείωση της ποινής.

Σε επιστολή του την Παρασκευή προς τον Υπουργό, ο Σύνδεσμος εξηγεί ότι το προνόμιο της Προεδρικής Χάρης Χριστουγέννων πρέπει να δοθεί και σε περιπτώσεις που δεν είναι στις προκαθορισμένες κατηγορίες εξαιρέσεων. "Με αυτό τον τρόπο μπορούν όλοι οι κρατούμενοι να επωφεληθούν μείωση της ποινής και ίσως μετάβασης τους στο επόμενο στάδιο της ποινής τους, για να προχωρά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των φυλακών ένα βήμα πιο κοντά προς την απόλυση. Άτομα που είναι τώρα ενταγμένα στο μέτρο ηλεκτρονικής παρακολούθησης ίσως να απολυθούν, άτομα που είναι στην ανοικτή φυλακή θα ενταχθούν στο μέτρο ηλεκτρονικής παρακολούθησης, άτομα τα οποία είναι στην κλειστή φυλακή θα προχωρήσουν στην ανοικτή φυλακή κ.ο.κ.", προτείνει.

Ακόμα, σημειώνει ότι στη βασει των εκτάκτων μέτρων, η απέλαση αλλοδαπών που οι ίδιοι επιθυμούν τη μεταφορά τους στη χώρα τους θα πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση ή κωλύματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ