Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: 7χρονη στην Εντατική μετά από σύγκρουση

Στη Λεμεσό σημειώθηκε χθες τροχαίο δυστύχημα όταν 41χρονος οδηγός αυτοκινήτου σαλούν, σύμφωνα με δική του δήλωση, απώλεσε τον έλεγχο λόγω ζάλης και παρέκκλινε αριστερά, προσκρούοντας σε σταθμευμένο όχημα και σε τοίχο στην οδό Ελλάδος νότια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και παρέμεινε προληπτικά στο νοσοκομείο, από όπου απολύθηκε σήμερα. Μαζί του επέβαιναν δύο παιδιά: ο 13χρονος γιος του με ελαφρές κακώσεις και η 7χρονη κόρη του, η οποία αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε κάταγμα αριστερού καρπού και ρήξη μεσεντερίου με εσωτερική αιμορραγία. Το κοριτσάκι διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην Εντατική, όπου παραμένει εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο τα παιδιά φορούσαν ζώνες ασφαλείας ή χρησιμοποιούσαν ειδικό παιδικό κάθισμα. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.