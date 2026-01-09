Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στάση εργασίας και απεργιακές κινητοποιήσεις από οδηγούς ταξί στη Λάρνακα

Τετράωρη στάση εργασίας στις 13 Ιανουαρίου με αιχμές για τις εφαρμογές μεταφοράς και προειδοποίηση για κλιμάκωση μέχρι απεργία επ’ αόριστον

Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η επαρχιακή επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), κάνοντας λόγο για ζήτημα «επαγγελματικής επιβίωσης».

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από 7.00 πμ έως 11.00 πμ με τη συντεχνία να σημειώνει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες από πλευράς των αρμόδιων αρχών, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει 24ωρη απεργία. Σημειώνουν αν δεν δοθούν λύσεις, μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, θα προχωρήσουν σε απεργία επ’ αόριστον.

«Οι οδηγοί ταξί της επαρχίας Λάρνακας δηλώνουν πλέον ξεκάθαρα ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο υπομονής» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Λένε πως παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, «στην πράξη δεν υλοποιήθηκε απολύτως καμία ουσιαστική ενέργεια», αντιθέτως «η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ζήτημα καθαρής επαγγελματικής επιβίωσης».

Κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτη δράση των εφαρμογών μεταφοράς επιβατών, ιδιαίτερα στον χώρο του Αεροδρομίου Λάρνακας» και αναφέρουν πως έχουν δυο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, ζητούν «άμεση και πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός της επαρχίας που είναι η Άδεια Οδικής Χρήσης (εκτός Λάρνακας) και αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί από όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις, παραθυράκια ή ερμηνείες κατά το δοκούν».

«Απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας» λένε οι οδηγοί ταξί Λάρνακας, σημειώνοντας πως «η ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν θα βαραίνει αποκλειστικά όσους γνώριζαν την κατάσταση και επέλεξαν να μην πράξουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ

