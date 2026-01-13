Μέσα στον σταθμό του μετρό στη Ρώμη, δίπλα στο Κολοσσαίο - Μια μοναδική υπόγεια αρχαιολογική εμπειρία (εικόνες)

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ρώμη έκανε ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον, χωρίς ωστόσο να αποχωριστεί το παρελθόν της. Και από όσα μαρτυρούν οι εικόνες τα κατάφερε περίφημα.

Η ιταλική πρωτεύουσα εγκαινίασε νέους σταθμούς της Γραμμής C του μετρό, αποκαλύπτοντας στο κοινό μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των πολυετών ανασκαφών.

Ο σταθμός δίπλα στο Κολοσσαίο, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το εμβληματικό αμφιθέατρο, υποδέχεται πλέον επιβάτες και επισκέπτες με εικόνες από τη ρωμαϊκή καθημερινότητα. Όπως γράφει το AP, πίσω από γυάλινες προθήκες, κεραμικά αγγεία, πιάτα, πέτρινα πηγάδια και κρεμασμένοι κουβάδες αφηγούνται τη ρωμαϊκή καθημερινότητα, ενώ τα ερείπια μιας δεξαμενής κρύου λουτρού και ενός θερμικού λουτρού από κατοικία του 1ου αιώνα μ.Χ. θυμίζουν ότι η πόλη δεν χτίστηκε ποτέ σε ένα μόνο επίπεδο.

Μέσα στον εντυπωσιακό σταθμό του μετρό δίπλα στο Κολοσσαίο

Η Γραμμή C, ένα έργο κόστους περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαρκούς σύγκρουσης -αλλά και συνύπαρξης- υποδομών και πολιτιστικής κληρονομιάς στη Ρώμη.

After twelve years of work, the world’s most beautiful subway station has been inaugurated in Rome: Colosseo, an underground archaeological museum.pic.twitter.com/9tBjbJ6BDY — James Lucas (@JamesLucasIT) January 12, 2026

Οι καθυστερήσεις οφείλονται όχι μόνο σε γραφειοκρατικά και χρηματοδοτικά εμπόδια, αλλά κυρίως στις εκτεταμένες αρχαιολογικές έρευνες, καθώς το έργο διαπερνά στρώματα τριών χιλιάδων ετών ιστορίας.

Σημειώνεται πως την ίδια περίοδο εγκαινιάστηκε και ο σταθμός Porta Metronia, μία στάση μακριά από το Κολοσσαίο, επίσης σε βάθος 30 μέτρων. Εκεί αποκαλύφθηκε ένας στρατώνας μήκους σχεδόν 80 μέτρων, που χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η ιδιαίτερη διάταξη των χώρων επιβεβαιώνει τη στρατιωτική του χρήση, πιθανότατα από μονάδες της αυτοκρατορικής φρουράς ή δυνάμεις ασφάλειας της πόλης.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και κατοικία με εντυπωσιακά διατηρημένες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι στο μέλλον θα λειτουργήσει μουσείο εντός του σταθμού.

Η γραμμή C του μετρό στη Ρώμη, ένα ταξίδι στον χρόνο

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 500.000 αρχαιολογικά αντικείμενα έχουν βρεθεί κατά μήκος της Γραμμής C. Για την προστασία τους, οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν πρωτοποριακές τεχνικές, όπως η κατάψυξη του εδάφους και ειδικά «θυσιαστικά διαφράγματα», που αφαιρούνται σταδιακά καθώς προχωρά η ανασκαφή.

Όταν ολοκληρωθεί -με ορίζοντα το 2035- η Γραμμή C θα εκτείνεται σε 29 χιλιόμετρα, μεταφέροντας έως και 800.000 επιβάτες την ημέρα, περνώντας κάτω από εμβληματικά μνημεία όπως η Στήλη του Τραϊανού, η Βασιλική του Μαξεντίου και κοντά στο Βατικανό.

Σε κάθε περίπτωση για τη Ρώμη, το νέο μετρό δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι ένα υπόγειο ταξίδι στον χρόνο και μια σπάνια ευκαιρία για τους επισκέπτες να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση της «Αιώνιας Πόλης», γνωρίζοντας ταυτόχρονα την ιστορία της... διαφορετικά.

Πηγή: iefimerida.gr