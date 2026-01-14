Προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων οι ταξιτζήδες

Σε τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας κατήλθαν χθες, από τις 7 έως τις 11 το πρωί, οι οδηγοί ταξί της Λάρνακας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης. Διαμήνυσαν πως εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τότε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία, την οποία θα επαναλάβουν και στις 28 του μήνα. Βασικό τους αίτημα είναι να εφαρμοστούν αυστηρότεροι έλεγχοι αστυνόμευσης στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο οποίο, όπως υποστηρίζουν, επικρατεί ανομία εξαιτίας της παράνομης και ανεξέλεγκτης μεταφοράς επιβατών με ιδιωτικά οχήματα που επιστρατεύονται από τις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Για το θέμα αυτό οι οδηγοί της Λάρνακας είχαν αρκετές συναντήσεις με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά, όπως ανέφεραν, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά τους. Ο εκπρόσωπος των οδηγών, Γιώργος Μακρής, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δόθηκαν υποσχέσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν τηρηθεί μέχρι σήμερα, προσθέτοντας πως το πρόβλημα με τη μεταφορά επιβατών από ιδιωτικά οχήματα χρονολογείται τα τελευταία επτά χρόνια.

Προειδοποίησε, μάλιστα, πως εάν δεν βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα, οι οδηγοί ταξί δεν πρόκειται να σταματήσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Ο κ. Μακρής εξήγησε ότι οι οδηγοί δεν είναι εναντίον των πλατφορμών που ισχύουν για το αεροδρόμιο Λάρνακας. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι οι πλείστες απ’ αυτές εργάζονται με παράνομα ιδιωτικά οχήματα σε ποσοστό 30%-40%.

Όπως ανέφερε, «καμία εκ των εφαρμογών αυτών δεν σέβεται τους νόμους και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας». Οι οδηγοί ταξί της Λάρνακας κάνουν λόγο για κατάσταση εκτός ελέγχου και θέτουν επιτακτικά θέμα επαγγελματικής τους επιβίωσης. Ζητούν πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το αεροδρόμιο και αυστηρή τήρηση της έδρας ταξί απ’ όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες χωρίς εξαιρέσεις.