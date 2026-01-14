Αξίας 1,5 εκατομμυρίου οι κόλλες με ναρκωτικά που κατασχέθηκαν στη Λάρνακα - Υπό κράτηση ο 68χρονος

Υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών τέθηκε σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 68χρονος σε σχέση με υπόθεση που αφορά 990 φύλλα χαρτιού εμποτισμένων με ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Αστυνομία.

Σε δήλωση ο λειτουργός τύπου του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας Χριστόδουλος Κόνσολος ανέφερε πως «σε σχέση με τα εμποτισμένα φύλλα χαρτιών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι περιέχουν 300 δόσεις το κάθε ένα. Η τιμή πώλησης της κάθε δόσης εκτιμάται πως ανέρχεται στα 5 ευρώ και η συνολική αξία των 990 φύλλων που έχουν κατασχεθεί υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ».

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο άτομο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο άτομο, σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος κάτοικος επαρχίας Λάρνακας συνελήφθη «στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών και έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ».

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «της σύλληψης του, προηγήθηκε έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν 993 φύλλα χαρτιού Α4, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν εμποτισμένα με ελεγχόμενα φάρμακα (ναρκωτικές ουσίες)».

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.