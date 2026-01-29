Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκρηξη έξω από σπίτι στη Λευκωσία – Στόχος σταθμευμένο αυτοκίνητο

Φωτογραφία αρχείου

Εργοστασιακή κροτίδα είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο 50χρονου, διερευνά υπόθεση απόπειρας καταστροφής περιουσίας το ΤΑΕ Λευκωσίας

Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στη Λευκωσία, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε σταθμευμένο όχημα έξω από κατοικία 50χρονου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα της Πέμπτης (29 Ιανουαρίου), εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο αυτοκίνητο, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη στην επαρχία Λευκωσίας.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και πυροτεχνουργός, για εξετάσεις. Από τις προκαταρκτικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι στο όχημα είχε τοποθετηθεί εργοστασιακή κροτίδα, η οποία εξερράγη προκαλώντας ζημιές στο αυτοκίνητο.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης φθορές σε παράθυρα γειτονικής κατοικίας, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός προσώπων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΟΧΗΜΑΕΠΙΘΕΣΗΕΚΡΗΞΕΙΣ

