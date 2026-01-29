Παραδοχή από δύο στην υπόθεση Στυλιανού - Συνεχίζεται η εκδίκαση με τους γονείς του 15χρονου να είναι στο κατηγορητήριο

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην τελευταία δικάσιμο στην υπόθεση αυτοχειρίας του 15χρονου Στυλιανού, που ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο σημαντικά κενά στην πρόληψη και αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Δύο από τους κατηγορουμένους διαφοροποίησαν την αρχική τους απάντηση στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, και δήλωσαν παραδοχή, ενώ -όπως αναφέρθηκε- υπάρχει πρόθεση και από τρίτο πρόσωπο που βρίσκεται στο κατηγορητήριο να δηλώσει παραδοχή (είτε σε κάποιες είτε στο σύνολο των κατηγοριών). Σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, η 5η κατηγορούμενη δήλωσε παραδοχή σε τρεις από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ παραδοχή δήλωσε και ο 7ος κατηγορούμενος, πρώην λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Η 3η κατηγορούμενη, αναλόγως της απάντησης που θα δοθεί από τη Νομική Υπηρεσία, σε σχετική επιστολή που στάληκε από τον συνήγορο υπεράσπισής της, θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα δηλώσει παραδοχή στην επόμενη δικάσιμο.

Το δικαστήριο όρισε νέα ημερομηνία για τις 25 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται να δοθούν και περαιτέρω οδηγίες αναφορικά με τους κατηγορουμένους που άλλαξαν απάντηση στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση στρέφεται κυρίως στους γονείς του Στυλιανού, οι οποίοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο πατέρας ασκούσε σωματική βία κατά του Στυλιανού και της μητέρας του θύματος. Συνολικά το κατηγορητήριο περιλαμβάνει πέραν των 200 κατηγοριών και το πρώτο μέρος αφορά τον 55χρονο πατέρα και τη 48χρονη μητέρα του Στυλιανού και το δεύτερο μέρος τους υπηρεσιακούς που κατηγορούνται κυρίως για παραμέληση καθήκοντος. Σε σχέση με τον πατέρα κατηγορείται για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, κοινή επίθεση και υποβολή προσώπου σε σκληρή, απάνθρωπη μεταχείριση, ενώ η μητέρα κατηγορείται μεταξύ άλλων για παράλειψη να καταγγείλει περιπτώσεις βίας.

Για την ίδια υπόθεση, κατηγορείται και 58χρονος λοχίας της Αστυνομίας, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο υπηρετούσε σε αστυνομικό σταθμό όπου καταγγέλθηκε το περιστατικό. Ειδικότερα, η μητέρα του Στυλιανού κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι τη χτυπά ο σύζυγός της και εξέφρασε φόβους για τη ζωή της. Ακολούθησαν και άλλες καταγγελίες μεταξύ των οποίων και ότι ο πατέρας χτυπούσε τον Στυλιανό. Στις 13/05/2019 καταγγέλθηκε ότι ο Στυλιανός απείλησε να αυτοκτονήσει. Τέσσερις μήνες μετά έβαλε τέλος στη ζωή του και ο θάνατος χαρακτηρίστηκε απλώς «αφύσικος θάνατος».

Για την υπόθεση αυτοχειρίας του Στυλιανού διατάχθηκε ποινική ανάκριση (με ποινικούς ανακριτές τους Μόδεστο Πογιατζή και Αντρέα Αντρέου) οι οποίοι εισηγήθηκαν την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των συγκεκριμένων προσώπων.